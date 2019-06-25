Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются сегодня на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - На большей территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра и градом, на севере-туман, лишь на западе и юге Казахстана - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду, туман, гроза, возможен град. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Карагандинской области шквал.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра при грозе, ветер 18 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. В Костанайской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской области с грозой.

Днем в Актюбинской области ожидается сильная, местами очень сильная жара. Днем в Алматинской, Кызылординской областях ожидается сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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