Дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 10-12 октября, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие трое суток на территории Казахстана местами предполагаются дожди с грозами, возможен град", - говорится в сообщении.

Между тем, несмотря на ожидаемые дожди, температура воздуха хотя и понизится, но на прогнозируемый период будет около и выше средних многолетних значений.

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