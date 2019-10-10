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Дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

09.10.2019, 12:17 7561
Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 10-12 октября, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие трое суток на территории Казахстана местами предполагаются дожди с грозами, возможен град", - говорится в сообщении. 

 
Между тем, несмотря на ожидаемые дожди, температура воздуха хотя и понизится, но на прогнозируемый период будет около и выше средних многолетних значений.
 

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