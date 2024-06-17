17.06.2024, 08:19 29906
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На большую территорию Казахстана будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами, на севере страны - сильный дождь, ожидаются град, шквал. И только на юго-западе, юге ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
Также синоптики прогнозируют по республике усиление ветра.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Улытауской областях ожидается сильная жара. На юге Атырауской и на западе Актюбинской областей ожидается очень сильная жара.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, температура воздуха днем составит +30, +32°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
В Астане: дождь, гроза, температура воздуха днем составит +28, +30°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, температура воздуха днем +35, +37°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
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17.06.2024, 19:05 7646
В Алматы должникам отключат горячую воду
Задолженность за горячую воду и отопление достигла 2,1 млрд тенге
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С окончанием отопительного сезона ТОО "АлТС" приступило к отключению злостных неплательщиков от услуг горячей воды, сообщает пресс-служба компании.
Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление достигла порядка 2,1 млрд тенге.
В свою очередь жители алматинского микрорайона Ерменсай жалуются на многолетние перебои с водоснабжением и требуют незамедлительно решить проблему.
17.06.2024, 18:30 6851
В Алматы сносят трехэтажное здание по решению суда
Внеплановая проверка установила отсутствие разрешительных документов на строительство
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы по улице Каримова сносят трехэтажное здание по решению суда, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
К сносу приступили накануне с участием судебных исполнителей", - отметили в акимате.
По информации управления градостроительного контроля Алматы, ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка, которая установила отсутствие разрешительных документов на строительство.
Собственник судом признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному штрафу с приостановлением строительно-монтажных работ", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Алматы почти 100 исков на снос стройобъектов рассматривается судами.
17.06.2024, 16:20 15311
Удостоверения личности нового образца начали выдавать в Казахстане
Документы, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительными
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 июня 2024 года Министерство внутренних дел Казахстана начало выдавать удостоверения личности гражданина РК нового образца.
Удостоверение личности нового образца будет содержать дополнительные данные - как сведения о гражданстве и поле владельца, которые размещены в визуальной зоне удостоверения личности. Ранее эти сведения содержались в чипе, встроенном в удостоверении личности, информирует Polisia.kz.
Новый дизайн удостоверения личности не требует затрат из бюджета и не влияет на размер госпошлины, которую граждане платят за выпуск новых документов (за 2024 год размер госпошлины составляет 738,4 тенге).
Удостоверения личности, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительными.
Документ с новым дизайном казахстанцы будут получать, только обратившись за заменой самостоятельно, при истечении сроков предыдущего либо по иным причинам их недействительности, то есть массовой одновременной замены не будет.
17.06.2024, 12:15 22331
Несколько жилых домов и детский сад остались без воды в Актау
Ремонтные работы ориентировочно будут вестись до 17.00
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Актау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители одного из микрорайонов Актау вновь остались без питьевой воды. Причина - авария на водопроводе, сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП "Каспий жылу, су арнасы".
По его данным, порыв на трубопроводе питьевой воды произошел возле 18 и 19 домов в 1-м микрорайоне.
Воду отключили, ремонтные работы ведутся. Под ограничением дома №№ 14-16, 19, 20 и детский сад № 8. Ремонтные работы ориентировочно будут вестись до 17.00", - сообщили в ГКП "КЖСА".
Там отметили, что отключения электроэнергии в городе не планируется, за исключением аварийных ситуаций.
Ранее сообщалось, что жители Актау страдают из-за нехватки питьевой воды. С 13 июня в ряде микрорайонов города воду подают по графику.
С дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
16.06.2024, 09:25 64786
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает Акорда.
Дорогие соотечественники! Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт, олицетворяющим идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности. Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества", - подчеркнул в поздравлении президент.
Он отметил, что в трудные времена казахстанцы всегда проявляли солидарность и оказывали помощь нуждающимся.
Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы", - заявил Токаев.
Он пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и успехов.
Пусть исполняются все ваши надежды и мечты!" - пожелал глава государства.
16.06.2024, 09:05 52886
День отца отмечают в Казахстане
Фото: Global Look Press/Jan Haas/Picture Alliance
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международный праздник - День отца отмечают в Казахстане.
Новый праздник утвердили в прошлом году. Его отмечают каждое третье воскресенье июня, которое в этом году выпало на 16-е число. Также во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают День матери.
По данным Википедии, инициатором создания праздника называют миссис Додд из города Спокана, штат Вашингтон, США. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице - всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Впервые его отметили 19 июня 1910 года, а национальным праздником он стал в 1966 году и был назначен на третье воскресенье июня.
В эту же дату День отца отмечают более чем в 30 странах мира и еще почти в 30 - в другие дни. Например, в России День отца отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября.
Во многих странах сложились особые традиции, связанные с Днем отца.
Например, в Японии праздник переименовали в День мальчиков, пишет Ren.tv. Ребятам прививают мужественность с раннего детства - в этот день им дарят ножи, мечи и другое оружие.
В Финляндии на День отца принято устраивать веселые гулянья, собираться за праздничным столом, петь и танцевать. Для итальянских мужчин День отца - один из самых любимых праздников. По традиции, им принято дарить бутылку дорогого вина или парфюм. А в Австралии День отца принято отмечать всей семьей на природе. Считается, что совместные пикники укрепляют отношения и приносят в дом счастье.
Напомним, сегодня в Казахстане также отмечают Курбан айт и День медицинских работников.
15.06.2024, 12:46 98976
Переполненные классы, просроченные продукты: множественные нарушения выявлены в школах Акмолинской области
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Кокшетау. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка школ Акмолинской области выявила множественные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, сообщает прокуратура области.
Проверкой выявлены многочисленные нарушения, выразившиеся в превышении количества обучающихся проектной вместимости школы, перенаполняемости классов, несоблюдении времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся, использовании и хранении пищевой продукции с истекшим сроком годности, нарушении температурного режима в классах, несоответствии помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы и т.д.) санитарным правилам, готовых блюд по калорийности, отсутствии медицинских книжек с допуском к работе и др.", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.
По итогам проверки к административной ответственности за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов привлечены 22 лица с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 596 540 тенге.
В результате принятых мер на объектах образования вышеперечисленные нарушения были устранены, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, во многих школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
Из-за переполненности в школах нередки стали случая давки среди учеников. В частности в феврале давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы. А в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.
Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.
14.06.2024, 21:14 120126
Скончался культуролог Мурат Ауэзов
Мурат Ауэзов был сыном писателя Мухтара Ауэзова
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Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На 82-м году жизни скончался общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. Информацию подтвердили в управлении культуры акимата Алматы.
Мурат Ауэзов занимал различные ответственные должности.
С 1989 по 1990 годы - вице-президент международного антиядерного движения "Невада - Семипалатинск".
С 1991 по 1992 годы работал председателем комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям.
С 1992 по 1995 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Китае.
Возглавлял фонд Мухтара Ауэзова.
Мурат Ауэзов был сыном писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.
На его счету свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.
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