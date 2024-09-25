24.09.2024, 12:35 29091
Дуров заявил о готовности раскрывать правоохранительным органам данные пользователей Telegram
По его словам, злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров
Фото: facebook/Pavel Durov
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Париж. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности раскрывать правоохранительным органам данные пользователей, которые нарушают правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.
По его словам, злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров, но за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а весь подобный контент больше не доступен, информирует РБК.
Чтобы в дальнейшем удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram, мы обновили наши условия обслуживания и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру", - заявил Павел Дуров.
Напомним, в начале сентября предприниматель написал, что борьба с теми, кто злоупотребляют Telegram, будет его личной целью. Об этом Дуров заявил после того, как вышел из-под стражи во Франции, где его обвинили в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Французские власти обязали его не покидать территорию страны и отмечаться в полиции.
Дуров также объявил, что из Telegram удалят функцию "Люди рядом", которой пользовались менее 0,1% пользователей. Вместо нее в мессенджере появится "Бизнес рядом", "демонстрирующий законные, проверенные предприятия". Ранее пользователи указывали, что в разделе "Люди рядом" можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент.
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24.09.2024, 21:09 10806
Золотая земля: в Алматы у ветеранов и чернобыльцев отобрали госпиталь
С момента закрытия корпуса в предгорьях прошло уже 14 лет
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Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и жители районов близ Семипалатинского полигона - всего около 800 тысяч человек, нуждающиеся в профессиональной помощи и реабилитации, почти полтора десятка лет не могут дождаться строительства обещанного им госпиталя близ Алматы, сообщает "Sputnik Казахстан".
На днях ветераны войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов, а также ветераны ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в очередной раз побывали на развалинах Республиканского госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны в пригороде Алматы.
В прежние годы, когда медучреждение еще действовало, здесь лечили не только ветеранов ВОВ. Реабилитацию проходили ветераны других военных конфликтов, чернобыльцы, труженики тыла и люди, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне. На сегодня в Казахстане - это 800 тысяч человек.
Там был квалифицированный персонал, который знал, как лечить контузии, ранения, психологические травмы. Там были отделения хирургии и проводились операции. Был квалифицированный медперсонал, который мог лечить лучевые болезни", - рассказывает председатель координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.
Странности с госпиталем начались в 2010 году. Тогда в углу одного из корпусов здания, расположенного в живописном месте - предгорьях Заилийского Алатау, неожиданно обнаружилась трещина. Это стало поводом для того, чтобы признать строение аварийным и госпиталь в срочном порядке закрыть.
Была ли трещина на самом деле, ветераны не уверены до сих пор: здание, буквально разграбленное за прошедшие годы и не имеющее сейчас даже крыши, стоит как ни в чем не бывало.
Ответ на вопрос: "Что происходит?" ветераны получили в том же 2010 году. Практически сразу после закрытия госпиталя появилась информация о том, что строение намереваются снести, а всю прилегающую территорию отдать под индивидуальное жилищное строительство. Вероятно, более десятка гектаров земли в элитном районе, стоимость которой измерялась сотнями тысяч, если не миллионами долларов, кому-то очень приглянулись.
Не согласившись с этим, ветераны-афганцы встали на защиту госпиталя. Открытые обращения в парламент и на имя президента Казахстана тогда сыграли свою роль: частникам земля не досталась.
Сюда приезжала делегация из 18 человек - представителей всех ведомств, начиная от депутатов, заканчивая правоохранительными органами. Было дано заключение, что корпус восстановлению не подлежит и его нужно снести. После чего, видимо, чтобы мы сильно не шумели, приняли решение построить новый госпиталь для ветеранов и других категорий нуждающихся", - вспоминает Мурат Абдушкуров.
Поговорка "обещанного три года ждут" в сложившейся ситуации не сработала. С момента закрытия корпуса в предгорьях Алматы прошло уже 14 лет. Нуждающиеся в лечении проходят его во втором корпусе, в черте города, на улице Каблукова. Хотя, говорят ветераны, существующие условия сложно назвать даже приемлемыми.
В "нижнем" корпусе госпиталя, рассчитанном на 80 койкомест, проходит лечение более 150 человек. В палате, рассчитанной на двоих, в настоящее время лежат по четыре человека. Мало того, люди, кто с честью исполнил свой гражданский, воинский долг перед Родиной, вынуждены годами стоять в очереди на госпитализацию", - пишут ветераны в своем обращении.
Тем временем в Минздраве Казахстана, на балансе которого находится лечебное учреждение, а соответственно, и земля, на которой оно расположено, о проблеме прекрасно осведомлены. Но вместо реальных дел предпочитают лишь сообщать ветеранам, что о проблеме не забыли - и снова обещают: планы по строительству нового корпуса, сроки и даже проект нового здания уже с трудом вмещаются в и без того пухлую папку с документами.
Первая "весточка" пришла из Минздрава еще в конце 2010 года.
Министерством финансов Казахстана данный вопрос (выделение средств для проектирования и начала строительства корпуса госпиталя. - Прим. Sputnik) планируется вынести на ближайшее заседание Республиканской бюджетной комиссии по рассмотрению проекта республиканского бюджета на 2011-2013 годы. В случае одобрения Республиканской бюджетной комиссией данного вопроса в 2011 году будет осуществлено проектирование и начало строительства нового корпуса для РКГИОВ", - говорилось в ответе директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК А. Тулегалиева, направленном в ответ на обращение ветеранов.
Похожие обещания были и в следующем ответе Минздрава Казахстана уже в декабре 2013 года.
На сегодняшний день МЗ РК пересмотрены расчеты и обоснования и готовится бюджетный инвестиционный проект "Снос старого здания верхнего корпуса и строительство Реабилитационного центра для РГКП "Республиканский клинический госпиталь для инвалидов ВОВ" для последующей реализации данного проекта", - написал тогдашний вице-министр Минздрава Казахстана Токежанов, добавив, что начало реализации проекта запланировано на 2014 год с завершением в 2015 году.
Но в 2014 году никаких работ - ни сноса, ни строительства - снова не началось. Только в конце октября пришло очередное обещание из Министерства.
Министерством здравоохранения и социального развития РК разработано техническое задание и получены исходные данные на разработку проектно-сметной документации, а также разработано инвестиционное предложение по проекту "Строительство реабилитационного центра для инвалидов Отечественной войны со сносом аварийного здания", которое будет внесено в министерство национальной экономики РК для получения экономического заключения. Расходы на разработку ПСД планируется предусмотреть при уточнении республиканского бюджета на 2015 год", - сказано в документе за подписью и.о. ответственного секретаря МЗ и СР РК Ж. Омарова, указавшего 2016-2017 годы ориентировочным периодом реализации проекта.
Каждый год Минздрав пишет нам письма, что со следующего года начнется строительство нового современного корпуса. Сначала было на 240 койкомест, потом уже на 120. Вот, например, здесь они пишут, что в 2014 году начнется и в 2016 завершится. Потом, что в 2015 году начнется и в 2017 завершится. Они нам даже представили эскизный план, какой ультрасовременный госпиталь будет построен. Но до сегодняшнего дня стоит разбитый разграбленный корпус", - говорит Абдушкуров, показывая ворох бумаг на официальных бланках.
Почему затягивается строительство, ветераны не знают, но предположения имеют. Они не исключают того, что земля в элитном районе, на которой располагается теперь уже действительно аварийное здание корпуса госпиталя, по-прежнему кого-то очень сильно интересует.
В самом начале этот госпиталь имел территорию в 24 гектара. В лихие девяностые годы 12 гектаров было отрезано якобы для садоводческого общества "Ветеран". И если вы сейчас поедете, посмотрите, какие там особняки стоят четырехэтажные с заборами по шесть метров… Как раз "ветеранские". Они там сидят, на свои "пособия" живут". И сейчас, я так думаю, что кто-то хочет эти 12 гектаров "прихватизировать", - с усмешкой констатирует Мурат Абдушкуров.
По его словам, земля под госпиталем считается "золотой" не только по той причине, что находится в элитном предгорном районе. Тут со времен существования госпиталя проведены все необходимые коммуникации: центральные водо- и теплоснабжение, канализация, свет. Этот факт в несколько раз повышает стоимость участка.
То есть фактически, там есть вся инфраструктура. Только поставь здание и подключайся", - отмечает он.
На днях ветеранские организации вновь написали и направили обращения в адрес Минздрава Казахстана и главы государства. Документ уже подписали более тысячи человек, но это только начало, считает Мурат Абдушкуров. В помощи медицинских специалистов нуждаются сотни тысяч человек. Почему в нашей стране их проблемы годами остаются без внимания, ветераны не понимают.
В Казахстане всего два госпиталя: в Астане на 60 койкомест и в Алматы на 80 койкомест. Если взять Беларусь с населением в 9 миллионов - у них шесть реабилитационных центров и самый маленький - на 240 койкомест. Нашим же людям десятилетиями надо стоять в очереди, чтобы попасть в этот госпиталь и получить квалифицированную медицинскую помощь. Они не могут получить те социальные гарантии, которые давало наше государство", - приводит сравнение Мурат Абдушкуров.
По его словам, шансы, что госпиталь для ветеранов все же появится, тают буквально на глазах. Главная причина - откровенная халатность чиновников, ответственных за строительство.
Якобы выделялись деньги на проектно-сметную документацию, проводился тендер. Выигрывает какая-то компания, потом ничего не делает. А когда нужно предоставить документы, они приходят и говорят: "Мы ничего не сделали". Ее через суд еще полгода признают недобросовестным поставщиком. Потом опять проводится тендер, и все по той же схеме снова. И так последние 4 года. Создается впечатление, что кто-то специально затягивает процесс", - делится Абдушкуров своими мыслями.
В своем последнем обращении к руководству страны уставшие от бесконечных обещаний ветераны открыто спрашивают чиновников о том, нужен ли такой госпиталь государству, когда начнется его строительство и есть ли у них какие-то другие виды на территорию, где должно располагаться медучреждение.
По его словам, в свете заявленного в последние годы строительства нового Казахстана ветераны все еще надеются на то, что государство повернется лицом к той категории людей, которые не словами, а делом доказали, что являются настоящими патриотами, беспрекословно выполняя приказы Родины в условиях реального риска для своих здоровья и жизни.
24.09.2024, 18:00 15841
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в октябре
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько дней отдыха ждет жителей Республики Казахстана в октябре 2024 года, передает корреспондент агентства.
В Казахстане 25 октября отмечают День Республики. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.
Всего в октябре у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет девять выходных, при шестидневной - пять.
Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
23.09.2024, 18:25 73786
Провели год в космосе: в Казахстане приземлился экипаж "Союза МС-25"
Фото:roscosmos.ru
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Жезказган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе города Жезказгана приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом NASA Трейси Дайсон, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Впереди них теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите соответственно 438 суток в 1994-1995 годах и 380 суток в 1998-1999 годах, совершая полеты на станции "Мир", - проинформировали в компании.
Отмечается, что с сентября 2023 года Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.
Напомним, в марте корабль "Союз МС-25" стартовал с Байконура.
23.09.2024, 16:30 79516
Правила распределения мест в бесплатные кружки и секции нарушались в Астане
Управления акимата ограничили доступ предпринимателей к государственным заказам
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследования в отношении ГУ "Управление физической культуры и спорта города Астаны" и ГУ "Управление культуры города Астаны" выявили факты нарушения законодательства в области защиты конкуренции при распределении мест в творческие кружки и спортивные секции, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.
Согласно правилам, алгоритм размещения государственных творческого и спортивного заказов предусматривает сначала отбор поставщиков, затем распределение мест в творческие кружки и спортивные секции.
Однако 27 сентября 2023 года управлениями культуры и спорта акимата города Астаны без предварительного отбора поставщиков открыта очередь для записи на посещение бесплатных кружков и секций к ранее отобранным поставщикам.
Таким образом, управления ограничили доступ предпринимателей к государственным заказам, пояснили в АЗРК.
23.09.2024, 14:15 87776
Играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры, рассказали в МВД
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, играли ли девочки, покончившие жизнь самоубийством в Алматы, в суицидальные игры.
МВД регулярно проводит мониторинг Сети для выявления и реагирования на материалы и ресурсы противоправного содержания.
По данным ведомства, с начала года установлено около 22 тысяч противоправных иностранных интернет-ресурсов, сведения о которых направлены в уполномоченный орган для блокировки доступа к ним.
Касательно двух подростков, совершивших суицид в Алматы, сообщаем, что проведена проверка телефона, факт участия в суицидальной игре не установлен. В настоящее время дополнительно проводится исследование телефона для восстановления удаленных переписок и приложений", - говорится в сообщении МВД.
В ведомстве добавили, что по каждому подобному факту проводятся необходимые проверки для установления причин их совершения.
Между тем в Алматы произошло очередное самоубийство. 18-летний парень свел счеты с жизнью, спрыгнув с высотки.
По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции города.
Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.
Детский омбудсмен заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
23.09.2024, 12:05 99766
Железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой возобновят в декабре
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой возобновят с 17 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Возобновляется курсирование поезда Караганды - Москва дважды в неделю. Отправление: из Караганды - вторник и суббота, из Москвы - вторник и пятница. Остановки в крупных городах: Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза, Москва", - проинформировали в компании.
Ранее сообщалось, что взлет цен на услуги железнодорожного транспорта ожидается в Казахстане.
23.09.2024, 08:16 107921
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории Казахстана - пройдут дожди, на юго-западе, юго-востоке с грозами. Об этом сообщили в Казгидромете.
На западе, юге республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы - туман.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, дождь, температура воздуха составит +13, +15 °C.
В Алматы: переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха составит +23, +25 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +27, +29 °C.
22.09.2024, 19:06 123681
Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет, написала в Facebook детский омбудсмен Динара Закиева.
По ее словам, проблема суицида среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами этой проблемы были рассмотрены вчера на совещании правительства.
Основными причинами являются одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Кроме того, в современном мире значительное влияние оказывают социальные сети", - написала омбудсмен.
Немалую роль в усугублении суицидальных настроений играет интернет-пропаганда. Только в этом году выявлено 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид, и 157 фактов пропаганды насилия, рассказала Закиева.
Министерство культуры и информации связалось с представителями Telegram и Meta, чтобы удалить из интернет-пространства все группы с определенными названиями, которые могут использоваться для вовлечения детей.
Участники совещания также подняли вопрос о проведении информационной работы с родителями касательно того, на что следует обращать внимание в поведении детей и как понять, что ребенок нуждается в помощи", - написала омбудсмен.
Также планируется повысить качество работы контакт-центра 111, куда все чаще обращаются дети. За 11 месяцев на этот номер поступило 1237 обращений, а всего поступило 75 тыс. звонков.
Одним из основных направлений для своевременного выявления суицидальных настроений, буллинга и насилия является функционирование центров психологической поддержки, открытых этим летом в соответствии с новым законом. К сожалению, практика показала, что школьные психологи либо не выявляют, либо, даже выявляя детей с явными сигналами плохого психоэмоционального состояния, не знают, как с ними работать, или игнорируют эту информацию. Поэтому центры будут работать со школьными психологами, обучать их и оказывать методическую поддержку, и в целом замкнут на себе координацию выявления и комплексной помощи детям", - подчеркнула Закиева.
Она также отметила нехватку школьных психологов и плохую работу центров психологической помощи на местах. С января во всех школах должен быть 1 психолог на 500 детей, а сейчас всего 1 на 1500.
Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.
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