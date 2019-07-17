Дуйсенова назначена главой Центра развития трудовых ресурсов

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев представил коллективу АО "Центр развития трудовых ресурсов" нового руководителя - Тамару Дуйсенову , передает Kazakhstan Today.

Министр отметил, что Т. Дуйсенова обладает соответствующими знаниями и большим опытом работы в социально-трудовой сфере и поставил ряд первоочередных задач.

"Тамара Касымовна внесла значительный вклад в развитие социально-трудовой сферы, имеет опыт, который сегодня необходим для развития эффективного рынка труда, повышения качества трудовых ресурсов, социального и пенсионного обеспечения, занятости населения, цифровизации социально-трудовой сферы и других поручений, поставленных руководством страны", - подчеркнул министр.

секретарем партии "Nur Otan" . Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима города Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК

Прежний руководитель Центра Ербол Оспанов перешел на должность первого вице-президента АО "ЦРТР", сообщили в пресс-службе министерства.

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