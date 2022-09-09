Два пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе временно не будут работать

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Нур-Султана, Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9-10 сентября на большей части Алматинской области и в окрестностях Алматы сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 9 сентября в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, на востоке и юге области порывы 18 метров в секунду. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на большей части Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

В Нур-Султане 9 сентября на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.

9 сентября днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду. На северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября ночью на юго-западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, в центре, юге области 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на востоке области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

9 сентября на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ночью 9 сентября ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

9 сентября ночью на юге Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

9 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, севере области порывы 15-20 метров в секунду.