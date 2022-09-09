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Два пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе временно не будут работать

08.09.2022, 17:34 18671
Два пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе временно не будут работать
БИШКЕК. 8 СЕНТЯБРЯ - Два пункта пропуска на казахстанско-кыргызской границе в Чуйской области временно приостановят работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в связи с обновлением технической базы единой системы учета внешней миграции с 11.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00 в пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" на границе в Чуйской области временно приостановят пропуск граждан и машин", - сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

 
Также завтра, 9 сентября, с 19.00 до 21.00 временно ограничат проезд через КПП "Чон-Капка-автодорожный". 
 
Остальные пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе работают в штатном режиме, информирует агентство 24.kg
 

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В Павлодарской области 7 из 10 образцов школьной формы не прошли контроль

09.09.2022, 12:50 2661
В Павлодарской области 7 из 10 образцов школьной формы не прошли контроль
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 9 СЕНТЯБРЯ - В ходе мониторинга, проведенного в августе, на объектах торговли региона отобрано и направлено на исследование в Павлодарский филиал Национального центра экспертизы 10 наименований школьной формы для детей разных возрастных групп. По результатам экспертизы несоответствия выявлены в 7 пробах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если говорить более детально, то 7 не соответствовали в части требований к маркировке одежды, 5 не соответствовали по показателю гигроскопичности", - пояснили в пресс-службе Комитета санэпидконтроля МЗ РК.

 
В ведомстве пояснили, что согласно требованиям "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" в соответствии с функциональным назначением одежда и изделия подразделяются на продукцию 1-го, 2-го и 3-го слоев. Так, ко 2-му слою относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия.
 

Все 10 проб отобранной школьной формы относятся к одежде 2-го слоя, поэтому здесь рассматривались такие показатели, как гигроскопичность (способность материала к поглощению водяных паров из атмосферы и удержанию их при определенных условиях), воздухопроницаемость и массовая доля свободного формальдегида в одежде 1-го, 2-го и 3-го слоя, постельном белье и готовых штучных текстильных изделиях, предназначенных для детей разных возрастных групп", - пояснили в комитете.

 
По итогам проведенной экспертизы установлено, что в 5 из 10 отобранных образцов школьной формы гигроскопичность колеблется в пределах от 1,2% до 3,4%, что заметно ниже установленной нормы (не менее 7% для школьной группы). Это одежда таких торговых марок, как "Технобренд", "Техноткань", Raila collection, Soliha collection (Кыргызстан), а также Danne Jeke (страна изготовителя не указана), проинформировали в ведомстве.
 
По всем выявленным нарушениям субъектам предпринимательства выданы предписания об устранении нарушений в ближайшее время.
 

В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание

09.09.2022, 11:37 3821
В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане 10-12 сентября ожидается холодная осенняя погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антициклон, смещаясь из района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана, обеспечит холодную осеннюю погоду. С прохождением атмосферных фронтальных разделов 11-12 сентября вероятность дождей будет отмечаться на большой части республики", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Так, согласно прогнозу синоптиков, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут сильные дожди с усилением ветра и выпадением града. 
 
Ночью 10-12 сентября на западе, 10 сентября на востоке, 11-12 сентября на северо-западе, 12 сентября на севере, а также в центре ожидаются заморозки на поверхности почвы - 1-3 градуса.
 

На большей территории Казахстана пройдут дожди

09.09.2022, 08:33 7471
На большей территории Казахстана пройдут дожди
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди с грозами, усилением ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", на юге республики ожидается шквал, пыльная буря.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге, востоке, севере Абайской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, на юге, востоке Западно-Казахстанской области, на юге, западе Атырауской области, на юге Жамбылской области, на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью на востоке Акмолинской, Костанайской областей, на севере Актюбинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-2 градуса, на юге Павлодарской области, в северной половине Карагандинской области, на западе Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
 
Днем на большей части Алматинской области сохраняется сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 19-21 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

08.09.2022, 21:26 14611
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Нур-Султана, Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
9-10 сентября на большей части Алматинской области и в окрестностях Алматы сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью 9 сентября в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, на востоке и юге области порывы 18 метров в секунду. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 сентября на большей части Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
9 сентября на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.
 
В Нур-Султане 9 сентября на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.
 
9 сентября днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 сентября ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду. На северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
9 сентября ночью на юго-западе, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, в центре, юге области 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
9 сентября на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на востоке области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
9 сентября на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 сентября на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
9 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
9 сентября на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте ночью 9 сентября ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 сентября ночью на юге Павлодарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
 
9 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

Современная классика и ребрендинг: Almaty TV презентовал новый сезон

08.09.2022, 16:39 19356
Современная классика и ребрендинг: Almaty TV презентовал новый сезон
Фото: Almaty TV
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - Телеканал "Алматы" провел ребрендинг и представил новые проекты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Впервые принятая целостная имиджевая стратегия включает в себя рестайлинг, обновление айдентики и эфирной упаковки, а также новые программные решения в сетке вещания", - сообщает пресс-служба телеканала. 

 
В новом сезоне телеканал "Алматы" подготовил 26 программ собственного производства, в том числе 11 абсолютно новых проектов. С учетом несоответствия форматов и жанров зрительскому спросу закрыто 13 программ, еще 4 телепроекта переформатированы.
 
По словам генерального директора телеканала Тимура Базарбаева, обновление бренда символизирует новый этап развития Almaty TV и усиление качества производимого контента, синергии традиционной эфирной и цифровой интернет-среды. Телеканал "Алматы" делает акцент на "современную классику", объединяющую как взрослую аудиторию телевидения, так и молодое поколение зрителей, потребляющих контент в соцсетях, стриминговых онлайн-ресурсах и др.
 

Обновленная концепция вещания подразумевает появление среди целевой аудитории больше молодежи. Поэтому особое внимание в наших проектах уделяется укреплению семейных ценностей и единению нескольких поколений одной семьи. Создавая доверительную атмосферу в наших телепроектах, мы намерены продвигать такие непреложные ценности, как любовь к Родине, забота о ближнем, уважение к истории, культуре и искусству. 75% производимых программ и сериалов будут на казахском языке. Как и прежде, главным приоритетом в нашей работе является предоставление самой оперативной и достоверной информации для наших зрителей. При этом мы ставим своей целью не просто поднимать актуальные и волнующие людей вопросы, а совместно находить пути для их решения. Я считаю, что это и есть наше главное призвание", - отметил Базарбаев.

 
Среди телепроектов Almaty TV, представленных в новом сезоне, программа о женском и детском здоровье "Ана мен бала" с Айнур Ильясовой, Інжу Єнуарбек и Айым Бегмат, интеллектуальное детское шоу "IQ Almaty" с Сериком Акишевым, воскресное утреннее шоу "Сєлем, Алматы!", музыкально-юмористическая программа "Ж±лдызды такси", а также "Алматыдаѓы єњгіме", "Тањѓы студио", "Алматинские истории", "Алматы со вкусом", "Обо всем без купюр", "Шешімі бар!", "Темір т±лпар" и др. Одна из главных премьер - айтыс в уникальном формате "Біржан – Сара ізімен". 
 
Этой осенью телеканал "Алматы" также подготовил линейку из новых сериалов собственного производства. Среди них созданная по мотивам одноимённой повести Мухтара Ауэзова историческая драма "Ќилы заман", мелодраматические сериалы "Жазмыш", "Аќ пен ќара", "Медеудегі кездесу", "Меніњ бапкерім - 2", ситкомы "Тайталас" и "Меніњ ‰йім", а также комедия от Баян Алагузовой "Томпи". Впервые по принципу "co-production" телеканал совместно с компанией "Salem Social Media" представит сериал "Бизнес по-кыздарски", авторами которого выступили молодые сценаристы, режиссеры и постановщики, за плечами которых съемки контента разного жанра с миллионными просмотрами в YouTube. 
 
Уже завтра, 9 сентября, в 20:00 в эфире "Almaty TV" стартует абсолютная премьера в СНГ исторического сериала "Великие Сельджуки". Самый крупный исторический телепроект, вышедший на турецком телевидении за последние несколько лет, особо примечателен тем, что в нем звучат 9 казахских кюев в исполнении отечественного этнографического ансамбля "HasSak", а в съемке и постановке эпичных батальных сцен принимала участие группа профессиональных каскадеров под руководством Жайдарбека Кунгужинова "Nomad Stans".
 
Еще одним ключевым направлением развития телеканала "Алматы" станет создание и продвижение собственного контента в диджитал-среде. К примеру, уже в ближайшее время в соцсетях будут запущены интерактивные проекты "Я репортер", "Jelide", "SuperМен", "Кундерек", "#REC" и т.д. 
 
Напомним, 21 июля сайт Almaty.tv получил свидетельство Министерства информации и общественного развития о постановке на учет в качестве информационного агентства и сетевого издания. С 4 августа телеканал "Алматы" вошел в список обязательных к трансляции каналов на всей территории Республики Казахстан.
 
 

С начала июля авиакомпанию Air Astana шесть раз штрафовали за задержку рейсов

08.09.2022, 10:50 25331
С начала июля авиакомпанию Air Astana шесть раз штрафовали за задержку рейсов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - С июля текущего года в отношении авиакомпании "Эйр Астана" всего было наложено шесть штрафов на общую сумму 6000 МРП (18 378 000 тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитет гражданской продолжает работу по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов.
 
Так, за третью декаду августа в отношении авиакомпании "Эйр Астана" (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов было наложено два дополнительных штрафа размером 2000 МРП (6 126 000 тг.).
 
Авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером 1000 МРП (3 063 000 тенге) за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса. 
 

Итого за указанный период казахстанские авиакомпании семь раз были привлечены к административной ответственности на сумму 7000 МРП (21 441 000 тенге)", - информирует КГА РК.

 
В ведомстве добавили, что в случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков будут приниматься предусмотренные меры.

Air Astana в четвертый раз оштрафована за задержку рейсов.
 

Досаев: задолженность по программе "АртСпорт" составляет примерно 2,2 млрд тенге

08.09.2022, 10:14 26296
Досаев: задолженность по программе "АртСпорт" составляет примерно 2,2 млрд тенге
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг программы "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи представитель программы ArtSport Kazakhstan Куат Ергалиев обратился к Ерболату Досаеву с просьбой отозвать письмо по приостановлению финансирования программы и провести внеочередную сессию маслихата, внести изменения в бюджет и разрешить открыть новые ваучеры. Также предусмотреть финансирование программы до конца года.
 
На это аким города ответил, что программа временно приостановлена в связи с финансовыми возможностями.
 

Сейчас самое главное закрыть кредиторскую задолженность. По просьбе родителей мы создали рабочую группу. Первые заседания прошли. Мы договорились, что будем изыскивать средства, чтобы закрыть задолженность по программе, это примерно 2,2 млрд тенге. По программе ArtSport предварительные проверки показали, что в системе были "мертвые души". Мы пригласили разработчиков платформы. Недостатки системы нужно решать. Я благодарен членам рабочей группы за конструктивный подход. За инициативу оставить на рынке сознательных и квалифицированных поставщиков услуг и с ними продолжать работать. Сейчас мы работаем над местной программой", - прокомментировал Досаев.

 
Ранее маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе ArtSport.
 
Между тем в Антикоррупционной службе по городу Алматы порталу Zakon.kz сообщили, что в текущем году окончено производство и направлено в суд уголовное дело в отношении директора КГКП "Городской учебно-практический центр физической культуры и спорта" управления образования города Алматы по статье 190 УК РК.
 
В ходе расследования установлено, что подозреваемый в мае 2022 года получил от представителей различных ИП денежные средства в сумме 1 800 000 тенге за предоставление им спортивных залов и помещений в общеобразовательных школах города в рамках государственной программы "Подушевое нормативное финансирование спортивных секций для детей и юношества" (ArtSport).
 

11 августа 2022 года приговором Ауэзовского районного суда города Алматы Назаров Е.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК, с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в ответе Антикоррупционной службы по городу Алматы.

 
Кроме того, 6 сентября 2022 года Антикоррупционной службой по городу Алматы в департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы направлено для проведения проверки обращение директора Алматинского филиала РОО "Аділдік жолы" по фактам возможного хищения бюджетных денежных средств при реализации государственной программы "Финансирование государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества" через платформу ArtSport.edu.kz.

Также напомним, Антикоррупционной службой по городу Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге. Подозреваемые оформили фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Денежные средства необоснованно перечисляли на банковские счета родственников директора ТОО.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

08.09.2022, 08:36 26661
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, западе, востоке, юго-востоке Казахстана пройдут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории РК сохранится погода без осадков. На большей территории республики ожидается усиление ветра, на юге - шквал, на севере, северо-западе - ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге и востоке Абайской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, на юге, востоке Западно-Казахстанской области, на юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Ночью на северо-западе Акмолинской области, на севере, западе Костанайской области, на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
 
Днем на большей части Жетысуской, Алматинской областей сохраняется сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 16-18 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 29-31 тепла.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях.
 

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