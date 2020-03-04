Две девушки пострадали в результате падения на них прожектора в ночном клубе Караганды

Караганда. 3 марта. Kazakhstan Today - Департамент полиции Карагандинской области прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о падении прожектора на посетительниц ночного клуба, передает Kazakhstan Today.

"5 сентября 2019 года в ночном клубе "5 угол" во время проведения концерта на двух девушек, 1994 и 1995 годов рождения, упало световое оборудование с телескопической стойкой, которое было установлено в зале. Досудебное расследование начато по части 2 статьи 306 (Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В результате проведенных судебно-медицинских экспертиз двум девушкам причинен средний и тяжкий вред здоровью", - сообщили в пресс-службе полиции.





По словам полицейских, по уголовному делу допрошены очевидцы, организаторы и установщики светового оборудования. Установлено, что стойка, на которой крепилось оборудование к полу, стояла на треноге, к полу или стене дополнительных креплений не было. В результате массового скопления людей стойка была задета посетителем и затем упала на потерпевших.





"27 февраля уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. В настоящее время прокурором проверяется законность принятого решения. Потерпевшим разъяснено право обратиться в суд для взыскания морального и материального ущерба с организаторов мероприятия и организации устанавливающей световое оборудование", - заключили в ведомстве.





По словам одной из пострадавших, Виктории Забулики, с ней до сих пор не связался никто из организаторов, а сотрудники полиции за полгода не смогли показать результаты своей работы. Виктория намерена добиться справедливости, сообщает портал ekaraganda.kz





Девушка рассказала, что от удара упавшего прожектора она потеряла сознание, но этого никто не заметил и не помог подняться. Ее стали затаптывать.

У меня диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области слева, ушибленную рану спинки носа, ушибы и кровоподтеки губ. Было рассечение на внутренней стороне губы и на голове, нос пришлось зашивать", - рассказывает Виктория.

Как сообщила пострадавшая, расследование шло на протяжении полугода, ее просили не распространяться и обещали, что дело закончится судом.

Сначала не могли найти виновного. Потом сказали, что виноват человек, по имени Андрей, который устанавливал оборудование. Следователь предлагал нам пойти на мировую, мы встретились. Андрей себя виноватым не считает. Я озвучила сумму в 1 миллион тенге. Это деньги, которые были потрачены на реабилитацию, оплату адвоката, утраченный доход, так как я какое-то время не могла работать, и моральный ущерб. После этого со мной никто не связывался. Следователь очень тяжело отвечает на задаваемые нами вопросы, никакой точной информации нет. А несколько дней назад он нам и вовсе сказал, что состава преступления нет, суда не будет", - рассказала Виктория.

От падения того же самого прожектора пострадала карагандинка Маргарита Сердитова, которая была госпитализирована с переломами трех позвонков грудного отдела.

Обе карагандинки намерены обращаться в прокуратуру.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства