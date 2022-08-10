Две улицы в Алматы частично станут односторонними

АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - В Алматы вносятся изменения в существующую схему организации дорожного движения на улицах Есенжанова и Шакарима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 11 августа текущего по улице Есенжанова предусмотрено одностороннее движение от улицы Брусиловского до улицы Тлендиева в западном направлении. А по улице Шакарима от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении", - сообщили в акимате города.
Данные меры приняты на основании пожеланий жителей данного района в ходе отчетной встречи акима города с жителями Алмалинского района, а также для повышения пропускной способности транспортных средств и снижения аварийных ситуаций, подчеркнули в ведомстве.
В связи с внесением изменений рекомендуем заблаговременно координировать маршрут передвижения и соблюдать все требования правил дорожного движения РК", - отметили в акимате.