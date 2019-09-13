Двое выпускников поступили в вузы на грант, грубо нарушив правила проведения ЕНТ - НТЦ

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - Глава Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов рассказал о фактах грубого нарушения правил проведения ЕНТ в одном из сел Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Недавно ко мне слезно обратилась женщина с жалобой на то, что во время ЕНТ в одной из аудиторий сдавали, как она выразилась, "блатные" - дети местных бизнесменов и чиновников. Дело было в посёлке Карагандинской области. Изучив видеозапись, я убедился, что дежурный старательно не замечала 5 человек, открыто пользующихся смартфоном, и демонстративно отворачивалась от них", - написал Смагулов на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, за такое нарушение нужно сразу же удалять выпускников, аннулировав их результаты.

"Но эти ребята ЕНТ прошли. Двое из них не набрали даже проходной балл (49 и 22 балла). Да, у меня тоже вопрос к человеку, набравшему 22 балла из 140 со смартфоном. Но двое получили грант. Они забрали право бесплатной учебы у честных ребят, которые сдавали своим умом. Самое обидное в этой ситуации, что постфактум мы не можем сделать абсолютно ничего. Да, мы исключили такого "дежурного" из наших списков, но на этом наши возможности, к сожалению, исчерпаны", - отметил Смагулов.

Он также сообщил, что узнал о нарушениях в том числе из-за хвастовства юных мошенников.

Возможно, я бы и не узнал об этой ситуации, но эти два маленьких жулика начали бравировать перед одногруппниками в вузе крутизной своих связей, позволивших им списать на ЕНТ. "Понтовались" они этим и перед всеми выпускниками своей школы в посёлке... Сколько молодых умов теряют веру в справедливость государства в таких случаях? Ущерб не сосчитать. После перевода ЕНТ в электронный формат мы исключим такое жульничество. Но впереди несколько лет бумажного ЕНТ. В связи этим мы выступили с инициативой внести изменения в Правила проведения ЕНТ и внедрить постконтроль видео сдачи тестирования, чтобы выявить тех, кого пропустили дежурные", - сообщил глава НЦТ .

Он отметил, что для изучения видеозаписей с ЕНТ можно привлекать общественность или вести постконтроль своими силами. Вместе с тем одна казахстанская компания предложила разработать видеоаналитическую систему, которая будет находить нарушителей сама.

Искусственный интеллект сам будет находить читеров из 1000 видео, и мы не будем тратить время. Сейчас они обучают свою машину находить таких людей. Друзья, как вы думаете, будет ли справедливым внедрение такого постконтроля, чтобы уравнять возможности всех ребят, вне зависимости от их происхождения, социального статуса и материального положения?" - интересуется Дидар Смагулов.

Под его сообщением пользователи соцсети оставили много комментариев в поддержку предложенного постконтроля.

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