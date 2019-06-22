Назначен новый директор Национального центра тестирования МОН РК

Фото: kyzmet.gov.kz

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Директором Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК назначен Дидар Смагулов , передает Kazakhstan Today.

На меня будут возложены обязанности директора Национального центра тестирования МОН РК", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Смагулов отметил, что понимает грандиозный объем ответственности: НЦТ организовывает Единое национальное тестирование , Комплексное тестирование абитуриентов, КазТЕСТ, срезы знаний и так далее.

Вчера началось ЕНТ : а это судьба более 117 000 выпускников и их семей. Наша задача обеспечить не только комфортные и благоприятные условия для тестируемых, но и максимальную честность во время сдачи. Если имеются какие-либо факты, требующие нашего внимания, прошу вас обращаться по телефону: +7 7172 69-50-87", - написал он.

По информации ведомства, за последние три года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба составила 1,5 млрд тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.

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