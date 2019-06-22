Назначен новый директор Национального центра тестирования МОН РК

Фото: kyzmet.gov.kz
На меня будут возложены обязанности директора Национального центра тестирования МОН РК", - написал он на своей странице в Фейсбуке.
Смагулов отметил, что понимает грандиозный объем ответственности: НЦТ организовывает Единое национальное тестирование, Комплексное тестирование абитуриентов, КазТЕСТ, срезы знаний и так далее.
Вчера началось ЕНТ: а это судьба более 117 000 выпускников и их семей. Наша задача обеспечить не только комфортные и благоприятные условия для тестируемых, но и максимальную честность во время сдачи. Если имеются какие-либо факты, требующие нашего внимания, прошу вас обращаться по телефону: +7 7172 69-50-87", - написал он.
Напомним, в мае Антикоррупционная служба сообщила о пресечении схемы взяточничества со стороны руководства НЦТ МОН РК за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок.
По информации ведомства, за последние три года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба составила 1,5 млрд тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.
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