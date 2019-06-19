Система Orphus

Более 117 тыс. казахстанских выпускников примут участие в ЕНТ

18.06.2019, 12:07 7048
Более 117 тыс. казахстанских выпускников примут участие в ЕНТ
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Более 117 тыс. казахстанских выпускников примут участие в Едином национальном тестировании, передает Kazakhstan Today.
 
В текущем году в Казахстане более 117 тыс. желающих поступить в вузы. Для претендентов на получение образовательного гранта и обучения за счет государства в текущем году тестирование начнется 20 июня.
 
На заседании правительства РК премьер-министр Аскар Мамин поручил акимам регионов взять на контроль вопрос организации участия обучающихся в ЕНТ.
 

Готовность к проведению ЕНТ должна быть обеспечена на 100%. Задача Министерства образования и науки - четкая координация работы всех пунктов проведения тестирования", - подчеркнул глава правительства.

 
Кроме этого, государственным органам поручено принять все необходимые меры для обеспечения безопасности участников ЕНТ, пишет primeminister.kz.
 
На пресс-конференции в правительстве министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов коснулся темы досмотра участников ЕНТ.
 

Если говорить о досмотре, мы говорим о том, что самое главное - должен быть обеспечен порядок. Правила проведения ЕНТ не изменились, но мы говорим всем нашим коллегам, представителям МОН, руководству вузов, школ, что прежде всего необходимо быть клиентоориентированными. Необходимо доброжелательно относиться к детям... Элементарно надо создать нормальные условия для детей. Если ребенок уже пришел в пункт проведения ЕНТ, надо открыть двери, уже запускать, создать необходимые условия... Ну и при запуске, конечно, все запрещенные предметы пресекаться будут также, но что касается нормального человеческого отношения к детям - вежливо, доброжелательно, такую задачу мы ставим", - сказал министр.

 
Напомним, в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили о пресечении схемы взяточничества со стороны руководства НЦТ МОН РК за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок. Позже в МОН заявили, что задержание руководства Национального центра тестирования не повлияет на проведение ЕНТ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая