Более 117 тыс. казахстанских выпускников примут участие в ЕНТ

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Более 117 тыс. казахстанских выпускников примут участие в Едином национальном тестировании, передает Kazakhstan Today.

В текущем году в Казахстане более 117 тыс. желающих поступить в вузы. Для претендентов на получение образовательного гранта и обучения за счет государства в текущем году тестирование начнется 20 июня.

На заседании правительства РК премьер-министр Аскар Мамин поручил акимам регионов взять на контроль вопрос организации участия обучающихся в ЕНТ.

Готовность к проведению ЕНТ должна быть обеспечена на 100%. Задача Министерства образования и науки - четкая координация работы всех пунктов проведения тестирования", - подчеркнул глава правительства.

Кроме этого, государственным органам поручено принять все необходимые меры для обеспечения безопасности участников ЕНТ, пишет primeminister.kz

На пресс-конференции в правительстве министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов коснулся темы досмотра участников ЕНТ.

Если говорить о досмотре, мы говорим о том, что самое главное - должен быть обеспечен порядок. Правила проведения ЕНТ не изменились, но мы говорим всем нашим коллегам, представителям МОН, руководству вузов, школ, что прежде всего необходимо быть клиентоориентированными. Необходимо доброжелательно относиться к детям... Элементарно надо создать нормальные условия для детей. Если ребенок уже пришел в пункт проведения ЕНТ, надо открыть двери, уже запускать, создать необходимые условия... Ну и при запуске, конечно, все запрещенные предметы пресекаться будут также, но что касается нормального человеческого отношения к детям - вежливо, доброжелательно, такую задачу мы ставим", - сказал министр.

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