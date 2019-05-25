МОН: Задержание руководства Национального центра тестирования не повлияет на проведение ЕНТ

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Задержание руководства Национального центра тестирования (НЦТ) не повлияет на проведение ЕНТ. Об этом сегодня заявили в Министерстве образования и науки, передает Kazakhstan Today.

Как заявили в пресс-службе МОН, факт задержания руководителей НЦТ "к самому процессу проведения ЕНТ не имеет отношения".

На сегодняшний день Национальный центр тестирования работает в штатном режиме, и данный факт никак не повлияет на проведение Единого национального тестирования 2019 года. Автоматизированная система распределения грантов находится на постоянном контроле, работает в режиме секретности и исключает человеческий фактор", - заверили в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что следственными органами в отношении директора Национального центра тестирования ведется досудебное расследование. Степень виновности будет установлена судом.

Министерство образования и науки Республики Казахстан поддерживает принцип нетерпимости к коррупции", - заключили в пресс-службе.

Отметим, что, по информации АДГСПК, за последние три года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба составила 1,5 млрд тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.

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