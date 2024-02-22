21.02.2024, 18:30 13581
Двух казахстанок спасли из рабства в Таиланде
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Двух гражданок Казахстана спасли из рабства в Таиланде, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
В конце января на мессенджер консула Казахстана в Таиланде поступило сообщение. В нем говорилось, что одна гражданка Казахстана находится в трудовом рабстве в "золотом треугольнике", и она просила помощи, вызволить ее оттуда. После определенных действий с местными властями выяснилось, что в трудовом рабстве находятся две наши гражданки (...) В течение месяца проводили переговоры, в итоге они были вызволены, и в данный момент они летят в Казахстан", - проинформировал он.
Айбек Смадияров также сообщил, что за последние два года на приграничных с Таиландом территориях Мьянмы и Лаоса в трудовое рабство попало около 200 граждан Казахстана.
При содействии посольства из трудового рабства на территории Мьянмы и Лаоса освобождены 28 казахстанцев. Стоит отметить, что около 60 граждан Казахстана вернулись на родину своими силами, не обратившись в посольство", - добавил официальный представитель МИД.
Напомним, в прошлом году двум попавшим в трудовое рабство казахстанцам удалось вернуться на родину.
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21.02.2024, 21:25 9656
Жительница ВКО отсудила полмиллиона тенге у медцентра
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский центр заплатит жительнице Восточно-Казахстанской области полмиллиона тенге в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб и моральный вред, сообщает пресс-служба Курчумского областного суда.
Курчумским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску К. к Ж. о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.
Женщину не записывали на прием в медицинском центре, с которым она заключила договор на лечение хронического заболевания на протяжении шести месяцев, со ссылкой на отсутствие свободных мест. Она лично обратилась к руководству клиники, но ей было отказано в приеме и возврате денег. Охрану попросили вывести женщину из здания. Работавший в медцентре охранник причинил легкий вред здоровью. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, так как претерпела физическую боль и чувство унижения. На лечение ею были затрачены деньги, о чем были представлены подтверждающие документы.
В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о разрешении спора в порядке медиации.
Суд утвердил соглашение, согласно которому ответчик признает иск и оплачивает сумму в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 500 000 тенге.
21.02.2024, 17:56 15936
Питьевую воду использовали автомойки в Жамбылской области
Принимаются меры по устранению нарушений
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Тараз. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области свыше 300 автомоек, банных комплексов и бассейнов работали без специального разрешения на водопользование. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Свыше трехсот коммерческих объектов сферы услуг, использующих подземные воды, в том числе автомойки, бани и бассейны, работали без специального разрешения на водопользование, выдаваемого уполномоченным органом. Отдельные автомойки использовали питьевую воду... В результате ежегодно в бюджет области не поступали многомиллионные суммы налогов", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время принимаются меры по устранению допущенных нарушений.
Ранее президент РК заявил о необходимости внедрения в Казахстане водосберегающих технологий и культуры бережного потребления воды.
По словам министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова, в Казахстане планируется ограничить использование питьевой воды автомойками. В новом кодексе планируется предусмотреть определенный временный промежуток, в течение которого предприниматели должны будут установить оборудование по очистке воды, которую они используют для мытья автомобилей.
От всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего 1,3%. То есть это порядка 1,3 кубокилометра воды. Когда мы делали анализ, из них около 200 миллионов кубов используют станции технического обслуживания на мойку автомашин", - проинформировал глава ведомства.
Ранее в правительстве представили Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. Также сообщалось, что в Казахстане вырастет тариф на воду.
21.02.2024, 17:55 14936
В Мангистауской области православное кладбище восстановили после набега вандалов
Виновных ищут правоохранительные органы
Фото: altaynews.kz
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Актау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бостан Мангистауской области православное кладбище восстановили после набега вандалов, сообщил заместитель акима Каракиянского района Санат Токенов.
На могилах неизвестные срезали чугунную ограду. Также оградки были украдены с соседних могил. На месте мы обнаружили, что были повалены кресты. Могилы возвращены в первозданный вид. Ситуация взята на особый контроль", - цитирует mangystaumedia.kz Саната Токенова.
Также отмечается, что департамент полиции Мангистауской области зарегистрировал дело по статье "Вандализм". Виновных ищут правоохранительные органы.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
В августе чиновник-вандал выбил отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай. Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время. Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
21.02.2024, 14:05 19691
Международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото"
Фото: instagram/pavlodar_tjd
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Павлодар. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала поисково-спасательных работ на руднике АО "Майкаинзолото" МЧС РК, ДЧС Павлодарской области и Ассоциация аварийно-спасательных служб регулярно консультировались с международными специалистами, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Как рассказали в МЧС, международные специалисты отмечают, что подобных чрезвычайных ситуаций у них зарегистрировано не было. Но были зарегистрированы обрушения шахт с другими особенностями.
Отзывы зарубежных специалистов на действия спасателей из Казахстана положительные. Отмечен колоссальный объем проведенных работ с привлечением максимальных сил и средств, которые можно было использовать при имеющихся характеристиках грунта. Все привлеченные международные эксперты отмечают дальнейший риск проведения работ, так как работы на объекте осложняются крайне нестабильным состоянием почвы, постоянным осыпанием грунта с откосов воронки и возможных пустот под воронкой, что увеличивает риск дальнейших обвалов и, соответственно, риск для спасателей", - отметили в пресс-службе ведомства.
В министерстве уточнили, что консультативные работы проведены департаментом по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК с начальником управления по аварийно-спасательным работам МЧС РФ, с исполняющим обязанности начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Узбекистан, с заместителем центра подготовки спасателей МЧС Кыргызской Республики, с начальником управления аварийно-спасательных работ МЧС Республики Беларусь по вопросу имеющихся технологий и обмену опытом проведения подобных поисково-спасательных операций.
Аналогичная работа проведена ДЧС Павлодарской области. Проводились консультации с начальником управления международных ликвидаций ЧС департамента ликвидации ЧС МЧС РФ, с МЧС Республики Беларусь, с начальником управления по аварийно-спасательным работам ДЛСЧ МЧС РФ, с начальником Минского центра республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Республики Беларусь, с экс-заместителем министра по ЧС Кыргызской Республики.
Подобная работа была проведена и Ассоциацией аварийно-спасательных служб Республики Казахстан. Проводились консультации с зарубежными партнерами - ведущими профессиональными аварийно-спасательными (горноспасательными) службами и партнерами из ЮАР, России, Канады. Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера.
Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.
3 февраля сообщалось о приостановке спасательной операции из-за угрозы для жизни спасателей. По всему периметру обвала образовались трещины, а геосканер выявил пустоты под местом обвала. 7 февраля работы возобновили.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
Ранее власти Казахстана прислушались к мнению международных экспертов, которые посчитали возможным отстрел сайгаков для регулирования их численности.
21.02.2024, 10:39 22496
ДТП и суицид названы основными причинами смертности казахстанской молодежи
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Координатор программы развития подростков и молодежи детского фонда Организации Объединенных Наций в Казахстане Айгуль Кадирова в ходе правительственного часа назвала основные причины смертности казахстанской молодежи, передает корреспондент агентства.
Более глубинная оценка преждевременной смертности и потерь продолжительности жизни с использованием показателей "потенциально потерянные годы жизни", "годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности" и данных глобального исследования бремени заболеваний показывают, что смертность молодых людей от дорожно-транспортных происшествий, самоповреждений являются двумя ведущими причинами потерь численности, трудоспособности молодежи, а также сдерживают рост показателя продолжительности жизни всего населения в Казахстане. Этот вывод применим для всех возрастных групп молодежи", - заявила Айгуль Кадирова.
По ее словам, первопричиной высокого уровня самоповреждений и суицидов среди молодежи являются проблемы психического здоровья.
Половина расстройств психического здоровья начинается в подростковом возрасте. Именно в этот период необходимо выявлять и оказывать помощь нуждающимся. Но подростки, как правило, не обращаются за помощью. Особенно если необходимо согласие их законных опекунов", - добавила она.
Напомним, в Казахстане люди становятся жертвами ДТП в собственных дворах. Практически ежегодно во дворах жилых домов происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают.
Кроме того, в Казахстане растет число лиц с психологическими расстройствами, заявила депутат мажилиса Казахстана Айна Мусралимова.
По ее мнению, в стране необходимо принять закон о психологической помощи и этический кодекс психолога. Также важно решить вопрос подготовки и переподготовки профессиональных кадров для разных сфер деятельности, утвердить профессиональный стандарт, обязательные ставки психологов в целом ряде сфер и организаций, лицензирование этой деятельности.
21.02.2024, 08:31 26501
В Казахстане из-за ухудшения погодных условий ограничено движение на 36 автодорогах
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 07.00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 36 автодорогах республиканского значения в восьми областях, сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
В частности, в области Абай ограничение введено на семи автодорогах общей протяженностью 2176 километров, в Акмолинской области - на трех автодорогах (118 километров), в Восточно-Казахстанской области - на семи автодорогах (1238 километров), в области Жетысу - на двух автодорогах (158 километров), в Карагандинской области - на пяти автодорогах (1397 километров), в Костанайской области - на одной автодороге (83 километра), в Павлодарской области - на девяти автодорогах (1624 километра), в области Улытау - на двух автодорогах (543 километра).
На автодорогах задействовано более 200 единиц техники и более 270 человек.
20.02.2024, 14:02 49351
Сколько детей и молодежи страдают от наркозависимости, рассказали в Минздраве
На начало года под динамическим наблюдением с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" состоят 108 722 человека
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления департамента организации медицинской помощи Анжела Бексултанова привела статистику по числу наркозависимых в Казахстане в разрезе по возрастам и полу, передает корреспондент агентства.
Как рассказала глава ДОМП на пресс-конференции в СЦК, по данным на 1 января 2024 года, под динамическим наблюдением с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" состоят 108 722 человека, в том числе 18 329 - с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ.
Из числа наркозависимых 91%, или 16 817 человек, - мужчины, 9% , или 1512 человек, - женщины, 15%, или 2734 человека, - молодежь от 18 до 29 лет, 66 человек - это дети и подростки. По видам употребляемых веществ - 6080 (33,2 %) состоят на учете с зависимостью от опиоидов, 6488 (35,4%) - с зависимостью от каннабиноидов, 798 (4,3%) человек с зависимостью от синтетических наркотиков", - отметила Бексултанова.
При этом спикер обратила внимание, что официальная статистика не отражает реального числа наркозависимых, так как многие скрывают свое состояние.
Официальная ведомственная статистика складывается из числа лиц, попавших в поле зрения врача-нарколога и взятых на динамическое наблюдение с диагнозом "психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ", - рассказала Анжела Бексултанова, добавив, что взятие на динамическое наблюдение осуществляется только с информированного согласия пациента.
20.02.2024, 08:17 51936
Ограничение движения введено на 30 автодорогах в девяти областях Казахстана Дополнено
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 06.00 20 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 30 автодорогах республиканского значения в 9 областях, сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".
В частности, в области Абай закрыты семь автодорог общей протяженностью 2174 километра, в Акмолинской области - одна автодорога общей протяженностью 41 километр, в Восточно-Казахстанской области - семь автодорог общей протяженностью 1268 километров, в Жамбылской области - одна автодорога общей протяженностью 79 километров, в области Жетысу - одна автодорога общей протяженностью 58 километров, в Карагандинской области - четыре автодороги общей протяженностью 732 километра, в Костанайской области - одна автодорога общей протяженностью 83 километра, в Павлодарской области - восемь автодорог общей протяженностью 1624 километра, в области Улытау - две автодороги общей протяженностью 543 километра.
На автодорогах республиканского значения задействовано более 200 единиц техники и 300 человек.
По информации РГП "Казгидромет", на большей территории Казахстана сегодня ожидается морозная погода без осадков. Лишь на западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег с низовой метелью. На юге, юго-востоке, в центре - усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны - туман.
Сохраняется очень сильный мороз в области Жетысу - 30-35 °C, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - 45 °C.
В Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха днем составит минус 17-19 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, снег, температура днем составит минус 8-10 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, снег, температура днем составит 0, +2 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
Дополнено 20.02.2024, 12.10
По состоянию на 12.00 20 февраля введено ограничение движения транспорта, которое действует на 19 автодорогах республиканского значения в 8 областях, сообщает QazAvtoJol.
Меры приняты в связи с резким понижением температуры до минус 40°С-45°С.
Ограничение движения для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, введено:
- на 6 автодорогах в области Абай;
- на 7 автодорогах ВКО;
- на 3 автодорогах в области Жетису, Карагандинской и Павлодарской областях.
Для всех видов транспорта движение ограничено на трех дорогах в Жамбылской, Костанайской и Улытауской областях.
Подробнее со списком закрытых трасс можно ознакомиться здесь.
В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1399 человек.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?