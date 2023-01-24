Двум попавшим в трудовое рабство казахстанцам удалось вернуться на родину

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подробности освобождения двух казахстанцев из трудового рабства в "золотом треугольнике" рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге в ведомстве.





По его словам, казахстанцы попали в рабство в так называемом треугольнике на границе трех государств Юго-Восточной Азии: Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Оба знали китайский язык, и им обещали работу в китайской фирме, но в Таиланде с зарплатой 2-3 тысячи долларов. Однако потом молодых людей на машине переправили в Мьянму.





Им помог местный житель, а также международная неправительственная организация, которая занимается как раз-таки помощью тем, кто попал в такое рабство, потому что в тех местах иногда местные власти просто не работают", - цитирует Смадиярова Zakon.kz .





По его словам, местный житель за деньги помог казахстанцам перейти границу.





После того как мы получили новость, рекомендовали спрятаться в укромном безопасном месте. И направили к ним сотрудника международной НПО, который вывез их за город и спрятал в одном из отелей. Далее наш консул выехал на авто ночью, приехал к ним и сразу же доставил их в Бангкок. Время езды от Бангкока до места, где они находились, заняло 7-8 часов езды", - сообщил представитель МИД.





Он также рассказал, что в Мьянму чуть не попали еще два казахстанца, но перед отправкой они позвонили в консульство Казахстана, и дипломаты отговорили их от поездки.





Всего с лета прошлого года МИД РК помог 14 казахстанцам. Большинство из них не хочет разглашения информации, добавил Смадияров.





По его словам, в рабстве находится много граждан из стран СНГ.





Международные криминальные группировки через третьих лиц и соцсети приглашают граждан Казахстана на работу в компании на территории Таиланда. Но вскоре после прибытия людей обманом вывозят в Мьянму, где им представляются компаниями, занимающимися криптовалютой", - цитирует Смадиярова Sputnik.kz .





Обманутых граждан, изъявивших волю вернуться на родину, удерживают, требуя возместить затраты в 5-10 тысяч долларов на транспортировку, оплату за пересечение границы, визу и проживание. Если у потерпевших не оказывается нужной суммы, им приходится работать на подпольные китайские компании в Мьянме. Их нанимают в качестве переводчиков либо работников с клиентами посредством финансовых махинаций для завладения деньгами граждан Европы или Америки.





Тех, кто отказывается работать, продают другим компаниям, занимающимися криминальными деяниями, за 5-7 тысяч долларов. Помимо этого, к ним применяется физическое, психологическое насилие, а также ограничение в предоставлении пищи и другое", - пишет сайт.





Посольства Казахстана работают вместе с правоохранительными органами и внешнеполитическими ведомствами Таиланда, Лаоса и Мьянмы, к процессу также подключены международные НПО в Таиланде.



