Двух редких птиц изъяли в Туркестанской области у приверженца деструктивного религиозного течения

Туркестан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области изъяли у приверженца деструктивного религиозного течения краснокнижных птиц и передали их в зоопарк Шымкента, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Сайрамского РУП сообщили, что в доме одного из жителей района содержатся дикие птицы, похожие на степных орлов.

Полицейские выехали на место и изъяли у сельчанина двух птиц. Ими оказались два степных орла, занесенных в Красную книгу РК. Установлено, что подозреваемый является приверженцем религиозно-деструктивного течения. Мужчина находится под подпиской", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Изъятых степных орлов определили в зоопарк Шымкента. Стражами порядка выясняется, с какой целью мужчина держал у себя краснокнижных птиц.

Полицейские напоминают гражданам, что за незаконное обращение с редкими видами животных, занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 3 тысяч МРП, ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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