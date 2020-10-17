Двух сельчан задержали за кражу оградок и крестов с кладбища в Акмолинской области

Кокшетау.16 октября. Kazakhstan Today - Два акмолинца украли на сельском кладбище могильные кресты и оградки, чтобы сдать их в пункт приема металла, передает Kazakhstan Today .

15 октября в дежурную часть Целиноградского РОП поступило заявление от 46-летнего жителя села Нуресиль о том, что неизвестные лица похитили с кладбища старые оградки и кресты. Стражи порядка опросили всех работников данного кладбища, установили самые свежие могилы, на которых наемные работники проводили работы. В результате оперативно-розыскных мероприятий установили двух мужчин 34 и 56 лет, жителей Нур-Султана, которые в тот же день находились на кладбище", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Задержанные признали свою вину и пояснили, что ворованные кресты и ограждения они распилили, а затем хотели сдать в пункт приема металла. Сдать оградки и кресты в металлолом мужчины не успели - похищенное изъяли.

В отношении подозреваемых полицейские начали уголовное дело по статье УК РК "Кража". Пока обоих оставили под подпиской о невыезде. Проводятся следственные действия.

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