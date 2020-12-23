ЕАБР объявил итоги конкурса на лучшую публикацию в СМИ

Москва. 22 декабря. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) объявил итоги VI Открытого творческого конкурса СМИ "Евразийская интеграция и развитие - XXI век", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-центр ЕАБР, на конкурс принимались материалы, опубликованные средствами массовой информации стран-участниц банка: информационными агентствами, газетами, журналами, интернет-изданиями, телеканалами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

К моменту завершения приема заявок ЕАБР получил около 200 конкурсных работы из всех государств-участников банка. Оценку работ проводил экспертный совет, в состав которого вошли руководители союзов журналистов всех шести государств-участников банка. Все работы были предоставлены экспертному совету в анонимном порядке с целью обеспечения объективности оценки.

Как отметили в своих выступлениях члены жюри, конкурсные работы отличались качественной работой над контентом, глубиной изучения вопросов, касающихся интеграционных процессов на евразийском пространстве. На порядок выросло количество конкурсных материалов от телевизионных каналов с сюжетами о развитии ЕАЭС.

Приветствуя победителей, в режиме видеоконференции председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил важность средств массовой информации в развитии интеграционных процессов на Евразийском континенте. Николай Подгузов поблагодарил победителей конкурса за качественную проработку темы евразийской интеграции в конкурсных материалах и пожелал представителям СМИ новых профессиональных побед.

Победителями конкурса стали:

В номинации "Лучшие тематические сообщения информационного агентства":

Александр Аванесов (Армения, АрмИНфо);

Виталий Жаголкин (Беларусь, Интерфакс Беларусь);

Лидия Исамова (Таджикистан, РИА Новости Таджикистан).

В номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ":

Ашот Арамян, газета "Голос Армении", Армения.

В номинации "Лучшая публикация в интернет-издании":

Розалия Шапошник (Таджикистан, "Азия-Плюс").

В номинации "Лучшая публикация по теме гуманитарной интеграции":

Наталия Светлова (Беларусь, "Звязда");

Лаура Жусупбекова (Казахстан, телеканал "Хабар").

В номинации "Лучший сюжет на ТВ":

Ирина Флюр (Россия, телеканал "МИР");

Мирбек Молдакунов (Кыргызстан, "Ала-Тоо"),

Галия Токарева (Казахстана, "Хабар 24").

Специальными призами были отмечены:

Алексей Дзермант, за поиск ценностных оснований евразийской интеграции в книге "Беларусь-Евразия. Пограничье России и Европы", Беларусь;

Виктория Федорова, "Sputnik Ближнее зарубежье", за организацию и проведение видеомостов со странами ЕАЭС по актуальным вопросам евразийской интеграции;

Алевтина Донских, за цикл публикаций по теме евразийской интеграции в газете "Деловой Казахстан", Казахстан.

Впервые в рамках конкурса учреждена специальная номинация Евразийской экономической комиссии "Лучшая публикация о работе бизнеса в ЕАЭС". Победителя объявил директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Бактыбекович Турусбеков. Им стала Александра Василькова (Кыргызстан, "Вечерний Бишкек").

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