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Единый центр социальных услуг откроют в Алматы

21.05.2019, 20:05 3349
Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - В Алматы появится Единый центр социальных услуг, передает Kazakhstan Today.
 
После капитального ремонта здания, расположенного на пересечении проспектов Абая и Достык, в нем разместятся управления социального благосостояния и жилищной политики и Центр занятости населения Алматы, сообщили в пресс-службе акима города.
 
В настоящее время в Алматы проживает более 300 тысяч человек, получающих различные социальные услуги. Поскольку все они оказываются разными учреждениями, зачастую население не знает обо всех их видах. В едином же центре по принципу "одного окна" будут предоставляться вне зависимости от места жительства более 60 социальных услуг. К примеру, приватизация жилья из государственного жилищного фонда, оформление различных социальных выплат, подача заявки на протезно-ортопедическую помощь и другое.
 
"Как сказал на одном из последних совещаний глава государства, необходима превентивная работа в вопросах противодействия коррупции и повышения качества государственных услуг. Не житель должен ходить за услугами, а услуги должны прийти к нему. При этом все должно быть открыто и прозрачно, с исключением любого субъективного фактора. По такому принципу мы уже запустили Дом поддержки матерей "Бакытты отбасы", Центр активного долголетия для пожилых людей "Белсенді узак омір", Центр урбанистики и Дом инвестиций, где расположатся офисы ведущих компаний сферы IT и электронной коммерции. Будет создан единый контакт-центр по коммунальным вопросам", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек. 
 
Отмечается, что перевод вышеуказанных управлений и служб в коммунальное здание обеспечит ежегодную экономию порядка 100 млн тенге бюджетных средств.
 

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