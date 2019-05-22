Единый центр социальных услуг откроют в Алматы

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - В Алматы появится Единый центр социальных услуг, передает Kazakhstan Today.

После капитального ремонта здания, расположенного на пересечении проспектов Абая и Достык, в нем разместятся управления социального благосостояния и жилищной политики и Центр занятости населения Алматы, сообщили в пресс-службе акима города.

В настоящее время в Алматы проживает более 300 тысяч человек, получающих различные социальные услуги. Поскольку все они оказываются разными учреждениями, зачастую население не знает обо всех их видах. В едином же центре по принципу "одного окна" будут предоставляться вне зависимости от места жительства более 60 социальных услуг. К примеру, приватизация жилья из государственного жилищного фонда, оформление различных социальных выплат, подача заявки на протезно-ортопедическую помощь и другое.

"Как сказал на одном из последних совещаний глава государства, необходима превентивная работа в вопросах противодействия коррупции и повышения качества государственных услуг. Не житель должен ходить за услугами, а услуги должны прийти к нему. При этом все должно быть открыто и прозрачно, с исключением любого субъективного фактора. По такому принципу мы уже запустили Дом поддержки матерей " Бакытты отбасы ", Центр активного долголетия для пожилых людей " Белсенді узак омір ", Центр урбанистики и Дом инвестиций, где расположатся офисы ведущих компаний сферы IT и электронной коммерции. Будет создан единый контакт-центр по коммунальным вопросам", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

Отмечается, что перевод вышеуказанных управлений и служб в коммунальное здание обеспечит ежегодную экономию порядка 100 млн тенге бюджетных средств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства