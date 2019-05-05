Более 150 человек обратилось в Центр многодетных матерей "Бакытты отбасы" в первые дни работы

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - За 4 дня в Центр многодетных матерей " Бакытты отбасы " в Алматы обратилось порядка 150 человек, передает Kazakhstan Today.

Все они получили консультацию по вопросам АСП, жилья, трудоустройства и краткосрочных профкурсов. Кроме консультаций, для матерей организованы курсы кулинарии, визажа, парикмахерского дела, казахского языка на латинице и занятия йогой. 12 многодетных матерей, трудоустроенных в центре, работают по специальности. Они получили работу юриста, бухгалтера, офис-менеджера, воспитателя и другую", - сообщили в управлении социального благосостояния города Алматы.

Мать шестерых детей Жансая Жанбекова отмечает, что ее профессия позволяет ей помочь таким же, как она, многодетным матерям получить АСП и льготное жилье.

Я рада, что нашла работу по профессии после долгого декретного отпуска. Я чувствую свою причастность в улучшении жизни многодетных семей. За эти дни по юридическим вопросам я успела обслужить около 100 человек", - сказала она.

Помогает координировать работу данного центра автор нескольких сотен социальных проектов по поддержке многодетных и малообеспеченных семей Зульфия Байсакова. На протяжении 20 лет ее фонды поддерживают многодетных матерей и женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в юридических и психологических вопросах. К примеру, за время существования проекта "Телефон доверия по номеру 150" было обработано 2 млн звонков.

Все наши проекты, в том числе Кризисный центр и Центр многодетных матерей, имеют одну цель: помочь женщинам самореализоваться и перестать зацикливаться на своих проблемах. В этом центре созданы все условия, чтобы многодетные матери могли получить полноценную информацию о государственной поддержке. Кроме того, они могут прийти с детьми, для них у нас тоже предусмотрены развлекательные и развивающие программы", - сказала Байсакова.

Во время пребывания матерей в центре вместе с детьми, воспитатели проводят различные игры и мастер-классы. Для них организована детская комната для настольных и подвижных игр, предусмотрены кружки по шахматам, английскому языку, лепке из глины и другие. Кроме этого, за счет средств центра 600 детей записаны на различные секции и кружки.





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