На портале eGov.kz стала доступна новая услуга для детей с особыми потребностями

АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - В Алматы на популярном туристическом маршруте Медеу - Шымбулак начнут курсировать два электрических микроавтобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Экологический транспорт марки SAIC MAXUS EV90 вместимостью 13 посадочных мест способен проехать на одной зарядке 260-280 километров. Стоимость проезда на электрическом микроавтобусе составляет 500 тенге за пассажира. Тариф для льготных категорий граждан - 250 тенге, для детей до семи лет и людей с ограниченными возможностями предусмотрен бесплатный проезд, сообщили в пресс-службе ТОО "Оператор РОП".
Таким образом, на данном этапе реализации проекта по маршруту между высокогорным спортивным комплексом "Медеу" и горнолыжным курортом "Шымбулак" курсируют восемь электромобилей марки JAC iEV7S и два электромикробуса SAIC MAXUS EV90.
ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Родители школьников села Даулет в Алматинской области опасаются, что новая школа, построенная два года назад, может рухнуть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В селе Даулет Алматинской области разрушается новая школа. Это единственная школа в селе, она рассчитана на 300 мест, но учеников в ней в два раза больше, сообщает "31 Канал".
Дочка рассказала, что во время урока на заднюю парту возле ее одноклассницы обвалилась часть потолка. Хорошо, что не на голову. Потом детей перевели в другой кабинет", - рассказывает местная жительница.
Когда строили школу, я видела, что там внизу была вода. Тогда мы забили тревогу, но нас не пускали внутрь. Пусть расскажут, сколько денег куда выделено", - рассказала сельчанка Жанар Ислямова.
В репортаже говорится, что школу в Талгарском районе сдали два года назад. На нее было выделен 1 миллиард 800 тысяч тенге. В прошлом году поднялись грунтовые воды, на стенах появились трещины.
В акимате Талгарского района считают, что виной всему природное явление, которое было невозможно предугадать. Проблемные места планируют отремонтировать.
Подрядная организация полностью сняла кафель с первого этажа. После того, как снизу сделали армированную стяжку, его выкладывают заново. Участки, где стены дают осадку, полностью переделывают. Мы подаем в суд на технадзор, автора и подрядчика", - рассказал начальник отдела строительства акимата Талгарского района Женис Искаков.
Укрепительные работы планируют закончить к концу октября. И хотя в акимате Талгарского района уверяют, что подрядчики гарантируют безопасность, сама подрядная организация от такой ответственности отказалась.
Я такой гарантии не дам. Единственный выход - проводить обследование, отводить грунтовые воды и делать дренаж. Когда мы рыли котлован, вода себя нигде себя показала", - уверяет учредитель ТОО "Еламан", генподрядчик Ергали Миразов.
Подрядчик добавил, что грунтовые воды продолжают заливать нижнюю часть школы. Планируется укрепить полы.
Чтобы определить виновного в произошедшем, идут судебные разбирательства. Родители просят независимых экспертов проверить процесс ремонта, а детей пока вернуть в старую школу.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков. На западе, юге, юго-востоке и востоке страны ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке и юго-востоке Казахстана туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
На востоке Кызылординской области, на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области, а также на юге Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
В горных районах Туркестанской области, днем в Мугалжарском районе Актюбинской области и юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере и западе Северо-Казахстанской области, на северо-востоке и юге Восточно-Казахстанской области, на севере Костанайской области, ночью и утром на севере Акмолинской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.