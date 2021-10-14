На портале eGov.kz стала доступна новая услуга для детей с особыми потребностями

Фото: egov.kz

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Теперь родители будущих детей-спортсменов с особыми потребностями могут подать документы на поступление в детско-юношеские спортивные школы и спортивные школы для инвалидов онлайн через портал электронного правительства eGov.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новая услуга переведена в онлайн-формат благодаря проведенным интеграциям АО "Национальные информационные технологии" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Одним из приоритетных направлений для АО "НИТ" является расширение и интеграция государственных услуг в онлайн-формате для лиц с особыми потребностями. Так, благодаря проведенным интеграциям, людям с инвалидностью в этом году стала доступна услуга по онлайн-покупке льготных железнодорожных билетов, а также выведены в онлайн-формат 8 услуг", - отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

Согласно нововведениям, вместо обращения в спортивные школы для предоставления заявлений и пакета подтверждающих документов теперь все заявки автоматически поступают на рассмотрение в Министерство культуры и спорта РК.

Для того чтобы подать заявку на поступление, необходимо:

- заполнить заявку на портале eGov.kz;

- выбрать вид спорта, регион, в котором находится организация дополнительного образования;

- выбрать из списка наименование учебного заведения;

- прикрепить медицинскую документацию №031/у, а также медицинскую справку, выданную участковым врачом, с указанием допуска к занятиям по выбранному виду спорта;

- подписать запрос с помощью ЭЦП или одноразового СМС пароля.

При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет заявителя поступит уведомление об исполнении заявки.