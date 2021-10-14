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На портале eGov.kz стала доступна новая услуга для детей с особыми потребностями

13.10.2021, 16:24 100900
На портале eGov.kz стала доступна новая услуга для детей с особыми потребностями
Фото: egov.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Теперь родители будущих детей-спортсменов с особыми потребностями могут подать документы на поступление в детско-юношеские спортивные школы и спортивные школы для инвалидов онлайн через портал электронного правительства eGov.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новая услуга переведена в онлайн-формат благодаря проведенным интеграциям АО "Национальные информационные технологии" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 

Одним из приоритетных направлений для АО "НИТ" является расширение и интеграция государственных услуг в онлайн-формате для лиц с особыми потребностями. Так, благодаря проведенным интеграциям, людям с инвалидностью в этом году стала доступна услуга по онлайн-покупке льготных железнодорожных билетов, а также выведены в онлайн-формат 8 услуг", - отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

 
Согласно нововведениям, вместо обращения в спортивные школы для предоставления заявлений и пакета подтверждающих документов теперь все заявки автоматически поступают на рассмотрение в Министерство культуры и спорта РК. 
 
Для того чтобы подать заявку на поступление, необходимо:
 
- заполнить заявку на портале eGov.kz;
 
- выбрать вид спорта, регион, в котором находится организация дополнительного образования;
 
- выбрать из списка наименование учебного заведения;
 
- прикрепить медицинскую документацию №031/у, а также медицинскую справку, выданную участковым врачом, с указанием допуска к занятиям по выбранному виду спорта;
 
- подписать запрос с помощью ЭЦП или одноразового СМС пароля.
 
При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет заявителя поступит уведомление об исполнении заявки.
 
 
 

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