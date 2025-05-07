Экологический субботник к 80-летию Победы в рамках "Таза Қазақстан" пройдет в Алматы
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая в Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан" и кампании "Алматы - наш общий дом" состоится масштабная общегородская экоакция по очистке города, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в городском акимате.
Акция пройдет по всей территории города и охватит общественные пространства, рекреационные зоны, парки, скверы и дворовые территории. Жители города, волонтеры, представители правоохранительных органов, военно-учебных заведений Министерства обороны РК, депутаты маслихата, общественные деятели, а также звезды казахстанской эстрады, спорта и блогеры соберутся вместе, чтобы привести город в порядок и выразить дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, озеленяя улицы и скверы Алматы", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что в рамках акции запланированы санитарная очистка улиц и парков, покраска столбов и ограждений, очистка арычной сети, посадка деревьев, покос травы, восстановление зеленых зон, санитарная обрезка деревьев и кустарников, текущие ремонтные работы на озелененных участках.
Участникам акции будут предоставлены саженцы деревьев и инвентарь для уборки и посадки - перчатки, мешки, лопаты и грабли. Все участники получат фирменные кепки, футболки и памятные ленты "Жеңіс", отметили в горакимате.
Акция стартует 8 мая в 9.00 по всему городу. Ниже - список основных локаций в каждом из восьми районов города:
Ауэзовский район: микрорайон 1, проспект Алтынсарина (от улицы Жубанова до проспекта Улугбека).
Алатауский район: сквер по улице Баганалы Орда.
Алмалинский район: улица Амангельды (от улицы Толе би до улицы Казыбек би).
Бостандыкский район: сквер "Жас Канат".
Жетысуский район: парк Ратушного.
Медеуский район: парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Наурызбайский район: улица Аксайская, сквер "Акжар".
Турксибский район: улица Набережная, 123, со стороны Маяка.
Отмечается, что акция пройдет в праздничной, тематически оформленной атмосфере: на локациях запланированы мини-концерты, мастер-классы и интерактивные площадки. Особое настроение придадут исполнение известных военных песен и музыкальные номера, посвященные героизму и памяти ветеранов, что подчеркнет патриотическую направленность и особую значимость субботника, приуроченного к 80-летию Великой Победы.
Во время субботника к уборке присоединятся представители бизнеса, КСК, ОСИ и другие, закрепленные за прилегающими территориями. Согласно правилам благоустройства, каждый субъект обязан поддерживать порядок, проводить ремонт фасадов и содержать объекты в надлежащем виде. Паспорт благоустройства закрепляет ответственность за территорию и усиливает социальную роль владельцев зданий.
Для удобства горожан будет организована автобусная развозка со станции метро "Байконур" до локаций субботника.