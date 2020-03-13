Экс-аким района Жамбылской области за злоупотребление полномочиями заплатит более 6 млн тенге

Тараз. 12 марта. Kazakhstan Today - Бывший аким района имени Турара Рыскулова осужден за коррупционное преступления, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционная служба Жамбылской области завершила досудебное расследование в отношении бывшего акима района имени Т. Рыскулова А. Крыкбаева по фактам злоупотребления должностными полномочиями. 4 марта приговором суда №2 города Тараза Крыкбаев приговорен к штрафу в сумме 2500 МРП (6 312 500 тенге). Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Крыкбаев подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного привлечения спецтехники подведомственных организаций для уборки снега, аффилированного предприятия для посева и уборки урожая, а также незаконной даче указаний директору ТОО "Меркі жолдары" о выплате 2 млн третьему лицу", - прокомментировали в антикоррупционном ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства