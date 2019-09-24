Экс-аким города Балхаша и другие должностные лица акимата подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями

Балхаш. 23 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Балхашскому региону начаты досудебные расследования в отношении бывших акима Балхаша, руководителя ГУ "Аппарат акима города Балхаша" и других должностных лиц акимата, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, повлекшим ущерб государству на сумму свыше 3 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"Они подозреваются в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, путем сокрытия дорожно-транспортного происшествия, совершенного руководителем аппарата на служебном автомобиле (руководитель не имел права управлять транспортным средством в связи с лишением Спецадминистративным судом такого права сроком на 3 года), внесения в официальные документы - постановление акима города "О пополнении уставного капитала", приказ "О передаче автотранспорта" - ложных сведений, незаконной передачи не подлежащего восстановлению автомобиля в подведомственное КГП "СуЖылуТранс" акимата города Балхаша под предлогом пополнения уставного капитала предприятия", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом", - отметили в ведомстве.

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