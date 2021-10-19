Экс-депутат устроил дебош в ресторане в Туркестане из-за нежелания платить

ТУРКЕСТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Бывший депутат маслихата устроил дебош в ресторане Туркестана. Видео появилось в Telegram-канале "За нами уже выехали", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Снято в Туркестане - человек устроил дебош, кидался на персонал. Есть еще длинная аудиозапись, записанная там же - там "герой" представляется "депутатом маслихата VII созыва" и "бывшим бандитом", - говорится в сопровождении к видео.
На кадрах посетитель заведения ругается нецензурной бранью, сыплет угрозами и кидается в драку.
Видео прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции. По информации ведомства, звонок поступил на пульт 102 около часа ночи 17 октября. Полицейские сразу же выехали на вызов.
По прибытии сотрудники полиции установили, что местный житель отказался платить и устроил скандал. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства", - проинформировали в пресс-службе.
Также было установлено, что дебошир действительно являлся депутатом городского маслихата и сложил полномочия в марте этого года.
Ранее сообщалось, что пациент устроил пьяный дебош в больнице скорой помощи в Алматы.