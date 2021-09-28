Мужчина, устроивший пьяный дебош в больнице скорой помощи, задержан в Алматы

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража).

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Двое мужчин вынесли сейф с деньгами и золотыми изделиями из дома жительницы ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, пишет Polisia.kz

Сотрудниками криминальной полиции в городе Семее был задержан гражданин Российской Федерации, который около 30 лет скрывался от правоохранительных органов.

Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Как рассказали в полиции, все это время он сожительствовал с женщиной, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.