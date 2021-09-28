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Мужчина, устроивший пьяный дебош в больнице скорой помощи, задержан в Алматы

27.09.2021, 13:30 97012
АЛМАТЫ. 27 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержали дебошира, устроившего ночью "разборки" в больнице скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Видео инцидента опубликовано в паблике kris.p.almaty.official. На нём видно, как нетрезвый полураздетый мужчина угрожает сотрудникам охраны и ведет себя неадекватно. 

Факт прокомментировали в управлении полиции Алмалинского района. 

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.


27 сентября, около 00.30, гражданин Ш., 1997 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории Городской больницы скорой неотложной медицинской помощи, совершил противоправные действия, связанные с нарушением общественного порядка, а также с повреждением чужого имущества. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Алмалинского района по статье 293 УК республики Казахстан (Хулиганство). Мужчина задержан, начато производство досудебного расследования. Установлено, что задержанный не является сотрудником правоохранительных органов и отношения к правоохранительной системе не имеет. В настоящее время нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение различных административных правонарушений, в том числе и по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков в общественных местах)".

 

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