Экс-помощник Жомарта Ертаева экстрадирован из Украины

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - Сегодня сотрудниками прокуратуры, органами национальной безопасности и Антикоррупционной службы для привлечения к уголовной ответственности из Украины экстрадирован Айдос Кусаинов - экс-помощник советника председателя совета директоров АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева , передает Kazakhstan Today.

"Кусаинов А.Б., подозревается в хищении денежных средств банка путем растраты в период с 2013 по 2018 годы в сговоре с Ж.Ж. Ертаевым и другими лицами на сумму 26,3 млн тенге и 1,7 млн долларов США. Действия лица квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса", - сообщили в прокуратуре города Алматы.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Кусаинов водворен в следственный изолятор города Алматы.

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