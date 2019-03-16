Ертаев экстрадирован в Казахстан

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Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Российской Федерации Жомарт Ертаев, сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает Kazakhstan Today.

"Ертаев Ж. подозревается в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО "BANK RBK" с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Вместе с Ертаевым в хищении подозреваются 54 лица, из них 41 топ-менеджеров и рядовых работников Банка – ранее экстрадированный Ибрагим Б., Мажинов И., Туганбай Д., Едигенев Д., Мамырбеков А., Шарипов Т. и другие", - сообщили в Генпрокуратуре РК.

По данным ведомства, принятыми в ходе следствия мерами возмещено 15 млрд тенге и арестовано имущество на 48 млрд тенге.

В настоящее время специальными прокурорами расследование по делу завершено, участники процесса ознакамливаются с материалами. Ертаев Ж. водворен в следственный изолятор Астаны", - уточнили в Генеральной прокуратуре РК.

Напомним, Ертаев был объявлен в международный розыск в марте прошлого года.

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