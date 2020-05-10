Экскурс в историю Акмолинской области в годы войны провел областной музей

Кокшетау. 9 мая. Kazakhstan Today - В Кокшетау презентован онлайн-проект "Акмолинский край в годы войны", посвященный 75-летию Победы, передает Kazakhstan Today.

Проект состоит из нескольких разделов: эвакуированные заводы и фабрики из западной части Советского Союза и перепрофилированные на оборонную промышленность; предприятия местной промышленности; сельское хозяйство в годы войны; эвакуированные госпитали; академики в Боровом; железная дорога; посылки на фронт, сообщает управление внутренней политики.

Сегодня, когда в нашу жизнь проник еще один невидимый враг, пандемия коронавируса, охватившая многие страны, в том числе и Казахстан, мы, сотрудники Акмолинского областного историко-краеведческого музея и его филиалов, чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны будущим поколениям, рассказываем о героях и их подвигах на страницах СМИ и в онлайн-режиме", - сказал директор музея Куаныш Шакшаков.

По словам специалистов областного историко-краеведческого музея, рассказы о подвигах, мужестве и любви к Родине героев войны у потомков вызывают чувство гордости за своих предков (они стараются быть похожими на них) и формируют ответственность перед предками за свои поступки. Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о трагических событиях и героических поступках наших предков, воспитывать уважение к ветеранам и участникам войны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства