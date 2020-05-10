Казахстан празднует 75-летие Победы

В этом году впервые в истории отменены широкомасштабные мероприятия, парады и ставший уже традиционным Бессмертный полк. Ветеранов чествуют дома, организуют акции в соцсетях, на государственном уровне приняты дополнительные меры поддержки. Всем ветеранам войны выплатили по 1 млн тенге, вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945", а также традиционные продуктовые корзины.
Накануне казахстанцев с Днем Победы поздравил президент РК Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что 1 миллион 200 тысяч человек были направлены на фронт, половина из них не вернулась. В Казахстан были эвакуированы сотни промышленных предприятий и производств, на которых десятки тысяч наших сограждан ковали Великую Победу.
Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в особых условиях, никто из ветеранов не остался без внимания и поддержки. От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть на нашей земле всегда царит мир!" - пожелал глава государства.
Также к казахстанцам со словами поздравления обратился Елбасы Нурсултан Назарбаев. "Ваша жизнь - пример истинного патриотизма. 75 лет назад вы остановили самую кровопролитную войну в истории человечества. За эту победу пришлось заплатить огромную цену. Наш священный долг - хранить вечную память о вашем подвиге. Мы всегда будем помнить героев той войны, окружать заботой и вниманием ветеранов, беречь согласие и сплоченность народа" - сказал он.
Отметим, что в Казахстане проживают 1025 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 123 217 граждан других категорий, внесших вклад в Победу.
9 мая в Казахстане - один из самых любимых праздников. Но в этом году казахстанцев призывают воздержаться от массовых мероприятий, в том числе шествий и возложения цветов. Отметить праздник можно, участвуя в челленджах, также запущен онлайн-парад. Кроме того, "Казахфильм" открыл доступ к 20 фильмам о Великой Отечественной войне.
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