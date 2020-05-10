Казахстан празднует 75-летие Победы

Алматы. 9 мая. Kazakhstan Today - Сегодня Казахстан, как и весь мир, празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

В этом году впервые в истории отменены широкомасштабные мероприятия, парады и ставший уже традиционным Бессмертный полк. Ветеранов чествуют дома, организуют акции в соцсетях, на государственном уровне приняты дополнительные меры поддержки . Всем ветеранам войны выплатили по 1 млн тенге, вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945", а также традиционные продуктовые корзины.

Накануне казахстанцев с Днем Победы поздравил президент РК Касым-Жомарт Токаев . Он напомнил, что 1 миллион 200 тысяч человек были направлены на фронт, половина из них не вернулась. В Казахстан были эвакуированы сотни промышленных предприятий и производств, на которых десятки тысяч наших сограждан ковали Великую Победу.

Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в особых условиях, никто из ветеранов не остался без внимания и поддержки. От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть на нашей земле всегда царит мир!" - пожелал глава государства.

Также к казахстанцам со словами поздравления обратился Елбасы Нурсултан Назарбаев . "Ваша жизнь - пример истинного патриотизма. 75 лет назад вы остановили самую кровопролитную войну в истории человечества. За эту победу пришлось заплатить огромную цену. Наш священный долг - хранить вечную память о вашем подвиге. Мы всегда будем помнить героев той войны, окружать заботой и вниманием ветеранов, беречь согласие и сплоченность народа" - сказал он.

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