В Казахстане запустили онлайн-парад в честь Дня Победы

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Коммунистическая народная партия Казахстана запустила сайт 1945.kz и призвала всех желающих принять участие в онлайн-параде, передает Kazakhstan Today.

В 2020 году по всему миру отмечается 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Современные цифровые технологии дают возможность поделиться историей вашей семьи, в которой бабушки и дедушки стали героями Великой Победы! Мы должны увековечить их память, объединив усилия потомков по всему Казахстану и за его пределами", - рассказывается о цели проекта на сайте.

Как отметил на своей странице в Facebook руководитель депутатской фракции в мажилисе Айкын Конуров, в этом году парад ко Дню Победы был отменен из-за ситуации с распространением COVID-19.

Все сделано для того, чтобы сохранить здоровье наших ветеранов, военных и зрителей. Однако современные технологии позволяют нам достойно отметить 75-летие со Дня Победы вне зависимости от карантина и прочих обстоятельств. Ведь самое главное - это как можно дольше хранить память о героях Великой Отечественной Войны, ценой неимоверных усилий обеспечивших нам мирное небо над головой", - написал он.

С запуском проекта @1945.kz КНПК хочет собрать как можно больше историй о наших соотечественниках, ушедших воевать за единую Родину.

Не обязательно быть только казахстанцами, чтобы прислать историю о своих родных. Много наших бывших соотечественников переехали в другие страны, но подвиг их родителей, наших бабушек и дедушек не должен быть забыт. Кроме того, наш сайт - это прекрасная возможность показать, что общечеловеческие ценности существуют вне границ", - сообщил Конуров, обращаясь с призывом поделиться историями, фото и видео.

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