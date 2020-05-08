Президент подписал закон "О ветеранах" и поправки в законодательство по вопросам соцобеспечения

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал законы РК "О ветеранах" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Тексты законов публикуются в печати.

Закон " О ветеранах " устанавливает категории ветеранов, а также определяет организационные, экономические и правовые основы предоставления им мер социальной поддержки.

Глава государства также подписал закон РК "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Его целью является гармонизация норм налогового законодательства с проектом закона РК "О ветеранах" в части предоставления налоговых льгот ветеранам боевых действий на территории других государств и применения единообразной терминологии.

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