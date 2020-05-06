В Казахстане осталось всего 1025 ветеранов

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о помощи, которую получили ко Дню Победы ветераны и Великой Отечественной войны и другие граждане, внесшие вклад в Победу, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 мая текущего года в Казахстане проживают 1025 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 123 217 граждан других категорий, внесших вклад в Победу.

Он напомнил, что с 1 января 2020 года размеры выплат были повышены на 5% по базовой пенсии и на 7% - по солидарной. С 1 апреля по поручению главы государства размеры выплат проиндексированы еще на 5%. В результате по состоянию на 1 мая 2020 года средний совокупный размер получаемых социальных выплат составляет: для участников Великой Отечественной войны - 164 542 тенге; инвалидов Великой Отечественной войны - 169 762 тенге; лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны - 156 000 тенге; лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны - 109 427 тенге; тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны - 107 577 тенге.

Кроме того, оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов . Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Получают льготное жилье, имеют послабление по налогообложению, бесплатно проходят медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. Также местными исполнительными органами за счет бюджетных и привлеченных (спонсорских) средств ветеранам оказываются дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной помощи в трудной жизненной ситуации либо к праздничным (памятным) датам, ремонта жилья, обеспечения топливом, льгот по оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте", - добавил вице-министр.

В целом единовременные выплаты предусмотрены для 124 242 человек, относящихся к следующим категориям граждан: участники и инвалиды Великой Отечественной войны (1025), жители блокадного Ленинграда (87), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (289), жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной войны (4 866), вдовы погибших во время Великой Отечественной войны (15), труженики тыла (109 040), другие лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (8 920).

Министерство труда и социальной защиты населения рекомендовало акиматам регионов и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех категорий граждан, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны практически во всех регионах оказана в размере 1 млн тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - не менее 50 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов Великой Отечественной войны, вдовам воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, и труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны - не менее 30 тыс. тенге", - проинформировал Ерлан Аукенов.

В 7 регионах республики выплаты уже завершены (Актюбинская, Атырауская, ВКО, Карагандинская, Кызылординская, Нур-Султан, Алматы).

Кроме того, в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут вручены юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945", а также традиционные продуктовые корзины.

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