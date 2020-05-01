Казахстанцам, внесшим вклад в Победу в Великой Отечественной войне, выплатят матпомощь на общую сумму 7,6 млрд тенге

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанцам, внесшим вклад в Победу в Великой Отечественной войне, выплатят материальную помощь на общую сумму 7,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1025 участников и инвалидов войны, а также граждане других категорий, внесшие вклад в Победу, получат единовременную материальную помощь на общую сумму 7,6 млрд тенге.

В частности, материальная помощь предусмотрена следующим категориям граждан:

- лица, приравненные к участникам и инвалидами Великой Отечественной войны за вклад в Победу (376 человек);

- трудившиеся в тылу в годы войны (109 040 человек);

- жители блокадного Ленинграда (87 человек);

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (289 человек);

- не вступившие в повторный брак супруги военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время Великой Отечественной войны (15 человек);

- жены умерших инвалидов войны (4866 человек).

Министерство труда и социальной защиты населения РК рекомендовало акиматам регионов и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех категорий граждан, внесших вклад в Победу.

По информации пресс-службы Минтруда, единовременная материальная помощь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны установлена в размере не менее 500 тыс. тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - не менее 50 тыс. тенге. Женам умерших инвалидов войны, вдовам воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, и труженикам тыла в годы войны - не менее 30 тыс. тенге.

Выплаты уже произведены в ряде регионов, к примеру, в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях.

Также в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам будут вручены традиционные продуктовые корзины.

Вместе с тем все ветераны имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. К примеру, они получают льготное жилье, имеют послабление по налогообложению, бесплатно проходят медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение", - отметили в ведомстве.

Государством ежегодно предпринимаются меры по повышению размеров пенсий и пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета. На сегодняшний день средний совокупный размер получаемых социальных выплат составляет для:

- участников Великой Отечественной войны - 164 542 тенге;

- инвалидов Великой Отечественной войны - 169 762 тенге;

- лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны - 156 000 тенге;

- лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны - 109 427 тенге;

- тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны - 107 577 тенге.

Ранее сообщалось, что сенат парламента принял закон "О ветеранах". Это позволит более 10 тыс. человек впервые получить официальный статус ветеранов боевых действий на территории других государств.

Мера коснется в первую очередь военнослужащих, которые принимали участие в усилении охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке, межэтническом конфликте в Нагорном Карабахе, миротворческой операции в Ираке и др.

Кроме того, данный закон позволит усилить мониторинг качества всех льгот и гарантий для ветеранов, установленных законодательством страны.

В результате, в Казахстане в текущем году охват государственной поддержкой ветеранов увеличится со 169 тыс. до 181 тыс. человек", - заключили в Минтруда.

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