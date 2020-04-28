Ветераны Великой Отечественной войны в Нур-Султане получат по 1 млн тенге

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Нур-Султане участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 1 млн тенге", - сообщили в столичном акимате.
По информации акимата, на сегодняшний момент в столице проживают 44 ветерана Великой Отечественной войны.
Денежные выплаты к 9 Мая также предусмотрены для вдов ветеранов, тружеников тыла и ряда других категорий.
В частности, предусмотрены единовременные денежные выплаты лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, - по 75 тыс. тенге (405 человек), приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, в том числе семьям погибших военнослужащих, вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны в годы войны, труженикам тыла - по 32 500 тенге (3529 человек).
Ранее также сообщалось о выплате по 1 млн тенге ветеранам в Карагандинской области.
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