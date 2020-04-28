Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - "Казахфильм" открыл доступ к 20 фильмам о Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Как отметили на киностудии, в 1941 году на фронт из Казахской ССР было мобилизовано более 1 200 000 солдат, и каждый второй из них погиб.

В начале войны в Казахстан из европейской части России передислоцировались предприятия. В частности, в 1941 году в Алма-Ату были эвакуированы "Мосфильм" и "Ленфильм". В результате объединения их с Алма-Атинской киностудией образовалась Центральная Объединенная киностудия - ЦОКС, которая работала в Алма-Ате до 1944 года, выпуская 80% всех художественных фильмов СССР.

В "Казахфильме" подчеркнули, что крайне важно сохранить память о страшных событиях тех лет, чтобы люди всегда помнили о ценности жизни в мирное время. Кино пронзительно и точно передаёт истории людей, чьи судьбы опалила война. Оно позволит пронести память об этой страшной трагедии миллионов людей через века.

В преддверии 75-ой годовщины Великой Победы киностудия "Казахфильм" на своём youtube-канале открыла доступ к подборке фильмов о Великой Отечественной войне , снятых в разные годы. В тематическом плейлисте представлено 20 картин, среди которых шедевры наших классиков - Мажита Бегалина, Абдуллы Карсакбаева, Ораза Абишева, Нурмухана Жантурина и других. Приглашаем зрителей к просмотру, чтобы в очередной раз вспомнить о подвигах героев, доблестно приближавших светлый праздник - День Победы", - прокомментировал президент киностудии "Казахфильм" Арман Асенов.

На официальном youtube-канале уже сегодня можно посмотреть следующие фильмы:

1. Х/ф "Во имя Родины" (ЦОКС, режиссер Дмитрий Васильев, Всеволод Пудовкин, 1943 год);

2. Х/ф "Жди меня" (ЦОКС, режиссер Александр Столпер, Борис Иванов, 1943 год);

3. Х/ф "Сказ о матери" (режиссер Александр Карпов, 1963 год);

4. Х/ф "За нами Москва" (режиссер Мажит Бегалин, 1967 год);

5. Х/ф "Песнь о Маншук" (режиссер Мажит Бегалин, 1969 год);

6. Х/ф "Лесная баллада" (режиссер Нурмухан Жантурин, Цой Гук Ин, 1972 год);

7. Х/ф "Возвращение сына" (режиссер Шарип Бейсембаев, 1977 год);

8. Х/ф "Долгий млечный путь" (режиссер Амангельды Тажбаев, 1983 год);

9. Х/ф "Соленая река детства" (режиссер Абдулла Карсакбаев, 1983 год);

10. Х/ф "Снайперы" (режиссер Болот Шамшиев, 1985 год);

11. Х/ф "Сестра моя Люся" (режиссер Ермек Шинарбаев, 1985 год);

12. Х/ф "Тройной прыжок пантеры" (режиссер Лейла Аранышева, 1986 год);

13. Х/ф "Дом у соленого озера" (режиссер Асанали Ашимов, Игорь Вовнянко, 2004 год);

14. Д/ф "Алия" (режиссер Ю.Пискунов, 1970 год);

15. Д/ф "Высокое небо Талгата" (режиссер Ораз Абишев, 1979 год);

16. Д/ф "Солдат победы" (режиссер А.Альпиев, 1980 год);

17. Д/ф "Казахстан в Великой Отечественной войне" (режиссер А.Нугманов, 1985 год);

18. Д/ф "Победы звездный час" (режиссер А.Нугманов, 1985 год);

19. Д/ф "Бауржан - сын казахского народа" (режиссер К.Умаров, 2010 год);

20. Д/ф "Батыр Бигелдинов" (режиссер Алмас Абдиков, 2011 год).

Подборка оформлена в тематический плейлист "75 лет Великой Победе".

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