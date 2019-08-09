Эксперт отметила необходимость механизма межведомственной координации в решении проблем семьи и детей

Костанай. 8 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане необходим механизм межведомственной координации в решении проблем семьи и детей. Таким мнением в интервью корреспонденту Kazakhstan Today по итогам трехдневной работы в Костанайской области поделилась зампред республиканского Совета по защите детей при партии "Nur Otan" Динара Закиева.

У каждого управления свои компетенции. Соцзащита в основном занимается инвалидами, с особенностями развития, реабилитацией, безработными, а вот звена, которое бы в одном окне всеми вопросами, нет. Вот, к примеру, в ЦАНе (Центр адаптации несовершеннолетних), - говорила директор, - в одной семье может быть семь вопросов, и они все относятся к разным ведомствам. Не всегда люди сами, когда обращаются, находят решение всех своих проблем... Коллеги подняли вопрос о том, что необходимо звено - управление или отдел, который будет заниматься делами семьи и детей и координировать работу всех органов в едином окне", - сообщила Закиева.

В общей сложности экспертная группа "Nur Otan" по совершенствованию системы обеспечения защиты прав детей за три дня работы в регионе посетила более 70 объектов, 9 районов, 4 города. Был изучен опыт, дана оценка и предложения.

Вопросы поднимались разные. Касательно занятости молодежи и детей старше 14 лет - участие их в легкой трудовой деятельности, чтобы они больше были вовлечены в какие-то мероприятия. Законодательство не поддерживает такие меры. Обсуждалось, насколько это правильно. Не воспитывает ли это в детях установку, что труд не обязателен? Поднимали вопрос наши коллеги о том, что дети-воспитанники интернатных учреждений с особенностями развития после того как выходят, проходят 10-месячный курс в колледже, выпускаются в жизнь и не знают в этом раннем возрасте как социализироваться. Необходимо проработать вопрос социальных общежитий для них. Обсуждались вопросы эффективности работы вытрезвителей. С их клиентами работа не ведется, а есть необходимость психокоррекции людей, попавших сюда", - добавила спикер.

Экспертами отмечена работа по охвату детей дополнительным образованием, спортивными секциями (от 75 до 100%), инклюзивным образованием для особенных детей.

Нам понравились центры дневного пребывания для особенных деток. Созданы условия как для детей, так и родителей, чтобы они могли оставлять их там на день, зная, что ими занимаются, и при этом решать свои вопросы, устраиваться на работу", - указала Закиева.

Эксперты рекомендовали межведомственным комиссиям по делам несовершеннолетних в некоторых районах усилить работу по профилактике с неблагополучными семьями, даны рекомендации по линии здравоохранения. Также прозвучало мнение о необходимости масштабирования на республику открытого в минувшую среду в Костанае фронт-офиса Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства