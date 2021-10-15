Электромаршрутки запускают на маршруте Медеу - Шымбулак

АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - В Алматы на популярном туристическом маршруте Медеу - Шымбулак начнут курсировать два электрических микроавтобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Экологический транспорт марки SAIC MAXUS EV90 вместимостью 13 посадочных мест способен проехать на одной зарядке 260-280 километров. Стоимость проезда на электрическом микроавтобусе составляет 500 тенге за пассажира. Тариф для льготных категорий граждан - 250 тенге, для детей до семи лет и людей с ограниченными возможностями предусмотрен бесплатный проезд, сообщили в пресс-службе ТОО "Оператор РОП".

Таким образом, на данном этапе реализации проекта по маршруту между высокогорным спортивным комплексом "Медеу" и горнолыжным курортом "Шымбулак" курсируют восемь электромобилей марки JAC iEV7S и два электромикробуса SAIC MAXUS EV90.