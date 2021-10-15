Электромаршрутки запускают на маршруте Медеу - Шымбулак

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НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматинской области, в районе Алакольских озер, 15-17 октября ожидается ветер юго-восточный, 23-28, порывы 30 метров в секунду и более.
15 октября ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.
15-16 октября в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.
15 октября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью и утром 15 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.
Фото: Jetisu Media
ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - На брифинге в Jetisu Media, заместитель директора по организационно-методической работе Многопрофильной областной детской больницы Талдыкоргана Арайлым Смагулова рассказала о главных причинах ОРВИ среди детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Простудные заболевания находятся на первом месте среди всех детских болезней. Лечение простуды всегда отнимает много сил и времени, при этом достаточно часто ребенок снова быстро заболевает.
По словам Арайлым Смагуловой, многие родители грешат тем, что могут самостоятельно поставить диагноз детям, не обращаясь к врачу, и начинают заниматься самолечением.
На самом деле такие симптомы, как головная боль и ломота в теле, присущи не только гриппу. Хочется сказать родителям: прежде чем пичкать ребенка противогриппозными лекарствами, стоит проконсультироваться с врачом. Тот же менингит может быть с высокой температурой, с болью в голове, плохим самочувствием", - говорит врач.
ОРВИ или простуды - это общее название группы заразных болезней верхних дыхательных путей, которые могут привести к воспалительному процессу в слизистой оболочке носоглотки.
Причины болезней:
- главная причина частых простудных болезней - ослабленный иммунитет;
- гиповитаминоз;
- детский коллектив (скученность в детских садах, школах); раннее посещение детского сада;
- неправильное питание и уход;
- пренебрежение прогулками на свежем воздухе (вероятность простудиться в теплом многолюдном помещении больше, чем на улице в мороз, соблюдая дистанцию с другими людьми);
- усталость, стрессы, малоподвижный образ жизни (дети стали чаще сидеть перед компьютерами, гаджетами);
- плохая экологическая обстановка;
- частое бесконтрольное применение лекарств;
- пассивное курение (курение родителей возле детей);
- искусственное вскармливание;
- неправильный подбор одежды - легкая одежда в холодное время года может приводит к переохлаждению, теплое - сковывает движения, провоцирует перегревы, мокрое от пота белье оказывает раздражающее воздействие на кожные покровы
- постоянный очаг воспаления в организме (хронические формы насморка, гайморит, увеличенные в размерах аденоиды).
Признаки простуды начинают развиваться через 1-2 дня после заражения. Заболевший ребенок заразен первые 2-3 дня.
Симптомы: высокая температура, боль в горле, головная боль, слабость, болевые ощущения в суставах, насморк, кашель, осиплость голоса.
Грипп опасен в первую очередь осложнениями, которые возникают после вируса.
При появлении первых признаков простуды медики рекомендуют немедленно обратиться за медпомощью, после проведения диагностики специалист назначит схему терапии. При лечении используются противовирусные и противомикробные препараты, антибиотики и другие лекарства - все зависит от конкретного диагноза.
Ранее главврач детской инфекционной больницы Алматы Ержан Сералин рассказал о последствиях заболевания коронавирусом. Он отметил, что дети являются
универсальными переносчиками коронавируса.
14 сентября врачи отмечали
резкое увеличение заболеваемости коронавирусом среди детей.
6 октября в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой обратился
к казахстанцам накануне сезона гриппа и ОРВИ. Он отметил, что клиника коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции схожа. Учитывая предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, Цой рекомендовал своевременно обращаться за медицинской помощью.
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - Центральную часть Алматы на ночь отключат от холодной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 21.00 14 октября до 08.00 15 октября будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные в контуре улиц Луганского - Аль-Фараби - Байзакова - Толе би. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время замены технологического оборудования на объекте водоснабжения, обеспечивающего стабильную работу водопроводных сетей этой части мегаполиса", - сообщает пресс-служба ГКП "Алматы Су".
В период отключения к объектам здравоохранения, образования и другим зданиям социальной сферы будут подвозить воду в автоцистернах.