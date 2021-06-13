По маршруту Медеу - Шымбулак запустили электротакси

АЛМАТЫ. 12 ИЮНЯ - Сегодня по маршруту Медеу - Шымбулак начали свою работу электротакси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего для обслуживания данного отрезка дороги на линию выпустили восемь электромобилей", - сообщили в пресс-службе ТОО "Оператор РОП".

Стоит отметить, что проект реализуется в рамках развития инфраструктуры электрозаправочных станций в Республике Казахстан. Обслуживать маршрут будут электромобили марки JAC казахстанского производства.

По прогнозам, электротранспорт будет доставлять на лыжную базу более 150 000 человек в год. Также предусмотрены скидки в размере 50% на проезд школьникам, студентам, пенсионерам и людям, относящимся к категории социально уязвимых граждан.

На сегодняшний день по данному маршруту установлено 8 электрозаправочных станций для электротранспорта.

Напомним, что 4 июня вступил в силу приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, предусматривающий установление нулевого коэффициента для расчета утилизационного платежа в отношении электромобилей, электроавтобусов и электрогрузовиков.

Данное предложение инициировано оператором РОП ещё в 2020 году. После тщательной совместной проработки и обсуждения данного вопроса, официальный документ был подписан министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым 13 мая 2021 года.

В настоящее время, Оператором ЭЗС завершена установка 103 скоростных электрозаправочных станций в городах Нур-Султане и Алматы, а также на трассе Нур-Султан - Боровое.

Кроме того, оператор РОП планирует увеличить общую протяженность установки электрозаправочных станций на территории Казахстана до 3000 км уже в 2021 году.

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