Ермек Маржикпаев: Работа Айдабульского спиртзавода будет возобновлена

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе брифинга СЦК ответил на вопрос по закрытию Айдабульского спиртзавода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации спикера, в октябре этого года руководством предприятия принято решение о приостановке деятельности завода на неопределенный срок.

С целью решения вопроса на прошлой неделе я встречался с руководством завода. Основная проблема - это высокая себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому нами принято решение о строительстве блочно-модульной котельной и сетей в селе Айдабол. Это поможет разгрузить предприятие, пользующееся мазутными котлами. Помимо этого, в ходе разговора учредителям рекомендовано инвестировать средства на обновление инфраструктуры, в том числе при государственной поддержке бизнеса", - отметил Ермек Маржикпаев.

Глава региона добавил, что у руководства предприятия есть понимание ситуации, в связи с чем работа предприятия будет возобновлена.

На сегодня 60 работников предприятия задействованы в отопительном и административно-управленческом процессах, 139 работников отправлены в отпуска с оплатой труда 50% от основного заработка, передает управление внутренней политики.