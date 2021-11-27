Как решается вопрос по стихийным свалкам в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области
По словам спикера, в пристоличных регионах выявлено 472 несанкционированных места размещения отходов, из которых 91% ликвидировано. На следующий год за счет средств областного бюджета предусмотрены средства на ликвидацию стихийных свалок и установку контейнерных площадок вокруг пристоличной зоны города Нур-Султана.
На сегодня в регионе имеется 24 узаконенных полигона, соответствующие всем санитарным нормам, сообщает управление внутренней политики.
Для решения экологических проблем разработаны технико-экономические обоснования на строительство 7 полигонов в 6 районах. Эти объекты будут расположены в городах Щучинск, Акколь, поселках Коргалжын и Аршалы, селах Косшы, Коянды и Зеренда", - отметил руководитель региона.
Касательно полигона ТБО в областном центре, аким области отметил о проектировании строительства нового полигона с мусоросортировочным пунктом, что позволит ежегодно переработать 60 тыс. тонн мусора. В настоящее время ведутся работы по оформлению земельного участка и корректировки ТЭО. Начало строительства полигона ТБО запланировано в 2023 году.
Введутся работы по разработке проектов по рекультивации старого полигона ТБО в Щучинске и строительству полигона ТБО в Державинске", - заключил Ермек Маржикпаев.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области в сфере здравоохранения основными приоритетами остаются недопущение роста заболеваемости COVID-19, другими заболеваниями и смертности от них, а также снижение детской и материнской смертности.