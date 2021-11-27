В Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения

КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - В Акмолинской области в сфере здравоохранения основными приоритетами остаются недопущение роста заболеваемости COVID-19, другими заболеваниями и смертности от них, а также снижение детской и материнской смертности. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам спикера, большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. Благодаря поддержке правительства удалось значительно улучшить материально-техническую базу объектов здравоохранения - уровень оснащения на сегодня достиг 75%.

В этом году для укрепления материально-технической базы приобретено 150 единиц оборудования для медицинских учреждений, сообщает управление внутренней политики.

В целях улучшения качества оказываемых медуслуг и раннего выявления заболеваемости в Кокшетау введена онкополиклиника на 150 посещений. До конца этого года для косшынцев откроет двери поликлиника на 100 посещений. Продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра ПМСП в селе Кoянды Целиноградского района", - проинформировал аким области.

Масштабным проектом является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре, открытие которого позволит оказывать медицинскую помощь населению в одном месте, расширить спектр высокотехнологических услуг и значительно сократить расходы на внедрение современных технологий.

Руководитель региона также добавил, что за счет частных средств проведен ремонт здания поликлиники в Степногорске и завершается строительство реабилитационного центра в Кокшетау на 250 посещений в смену.

Несмотря на пандемию, в системе здравоохранения области параллельно внедрялись новые алгоритмы госпитализации, усилена работа поликлиник, не прекращалась плановая госпитализация, скрининги и другие профилактические мероприятия.