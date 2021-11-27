Система Orphus

В Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения

26.11.2021, 17:19 11206
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - В Акмолинской области в сфере здравоохранения основными приоритетами остаются недопущение роста заболеваемости COVID-19, другими заболеваниями и смертности от них, а также снижение детской и материнской смертности. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам спикера, большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. Благодаря поддержке правительства удалось значительно улучшить материально-техническую базу объектов здравоохранения - уровень оснащения на сегодня достиг 75%. 
 
В этом году для укрепления материально-технической базы приобретено 150 единиц оборудования для медицинских учреждений, сообщает управление внутренней политики. 
 

В целях улучшения качества оказываемых медуслуг и раннего выявления заболеваемости в Кокшетау введена онкополиклиника на 150 посещений. До конца этого года для косшынцев откроет двери поликлиника на 100 посещений. Продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра ПМСП в селе Кoянды Целиноградского района", - проинформировал аким области.

 
Масштабным проектом является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре, открытие которого позволит оказывать медицинскую помощь населению в одном месте, расширить спектр высокотехнологических услуг и значительно сократить расходы на внедрение современных технологий.
 
Руководитель региона также добавил, что за счет частных средств проведен ремонт здания поликлиники в Степногорске и завершается строительство реабилитационного центра в Кокшетау на 250 посещений в смену.
 
Несмотря на пандемию, в системе здравоохранения области параллельно внедрялись новые алгоритмы госпитализации, усилена работа поликлиник, не прекращалась плановая госпитализация, скрининги и другие профилактические мероприятия.
 
 

Комментарии

новости по теме

В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции

17.11.2021, 17:54 93070
В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: shliah.by
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане за сентябрь 2021 года выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - сентябре 2021 года зарегистрировано 2689 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше показателя 2020 года. 
 
Кроме того, по данным статведомства, в сентябре 2021 года зарегистрировано 492 случая заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 1,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. В январе - сентябре 2021 года было выявлено 4439 случаев заболевания (рост на 6,8%). 

 

В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения

16.11.2021, 16:06 109675
В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 16 НОЯБРЯ - Новые объекты здравоохранения появятся в Акмолинской области. Об этом сообщили в управлении внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За годы Независимости система здравоохранения региона получила динамичное развитие. Большое внимание уделено модернизации сферы. За последние 5 лет в области построено 10 новых объектов. В этом году планируется ввод новой поликлиники в селе Косшы на 100 посещений, врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района", - сообщает УВП.

 
В рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство Многопрофильной областной больницы на 630 коек. Для этого в областном центре выделен земельный участок площадью 17 гектаров с наличием всех необходимых инженерных и коммуникационных сетей и утвержден план детальной планировки.
 
По информации областного управления здравоохранения, частным партнером начато строительство реабилитационного центра в Кокшетау, семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Бестобе и реконструкция перехода между зданиями взрослого и детского отделения городской поликлиники №1 в Кокшетау.
 
Завершена реконструкция и модернизация Степногорской городской поликлиники. Также проведен капитальный и текущий ремонт 76 объектов здравоохранения, еще 6 объектах капитальный ремонт продолжается. В целом, оснащенность медицинских организаций увеличилась до 75%. 
 

Для улучшения материально-технической базы медицинских организаций области за счёт средств местного бюджета за последние пять лет приобретено 2885 единиц медицинского оборудования, в том числе 156 в этом году, среди них компьютерный томограф, рентген аппараты и другое оборудование", - добавили в областном ведомстве.

 
На сегодня в регионе функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организаций, оказывающих стационарную помощь и 531, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, из них: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулатории, 6 поликлиник, 1 Центр ПМСП и другие организации.

 

Ученые из ВКО создали раствор для диагностики рака

08.11.2021, 15:14 175528
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 НОЯБРЯ - Ученые Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова создали раствор для комплексной диагностики рака шейки матки. Разработка ученых позволит снизить стоимость медицинской услуги, поскольку она станет куда более доступной как в финансовом, так и в географическом значении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, на протяжении двух лет научные сотрудники вместе с представителями оздоровительного центра разрабатывали состав жидкости, востребованной в цитологии. В итоге им удалось создать отечественный продукт, который ранее привозили из-за рубежа. Ученые отмечают, что качество при этом не уступает зарубежным аналогам.
 

Разработка наших ученых решит вопрос импортозамещения. В итоге данного исследования разработан оптимальный состав фиксирующего раствора для хранения биоматериала. Он позволяет стабилизировать и транспортировать биоматериалы, то есть мазки шейки матки, для дальнейшей диагностики онкологического заболевания. Уникальность данной разработки заключается в комплексном подходе к решению проблем быстрой диагностики рака", –сообщила младший научный сотрудник национальной научной лаборатории Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Айдана Имашева.

 
В ведомстве отметили, что группа ученых уже получила патент на разработанный ими фиксирующий раствор. В результате данный продукт был включен в реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан. Сейчас проект находится на стадии коммерциализации. В то же время ученые работают над усовершенствованием состава раствора для хранения и других биологических материалов.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов