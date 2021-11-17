В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 16 НОЯБРЯ - Новые объекты здравоохранения появятся в Акмолинской области. Об этом сообщили в управлении внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.





За годы Независимости система здравоохранения региона получила динамичное развитие. Большое внимание уделено модернизации сферы. За последние 5 лет в области построено 10 новых объектов. В этом году планируется ввод новой поликлиники в селе Косшы на 100 посещений, врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района", - сообщает УВП.

В рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство Многопрофильной областной больницы на 630 коек. Для этого в областном центре выделен земельный участок площадью 17 гектаров с наличием всех необходимых инженерных и коммуникационных сетей и утвержден план детальной планировки.

По информации областного управления здравоохранения, частным партнером начато строительство реабилитационного центра в Кокшетау, семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Бестобе и реконструкция перехода между зданиями взрослого и детского отделения городской поликлиники №1 в Кокшетау.

Завершена реконструкция и модернизация Степногорской городской поликлиники. Также проведен капитальный и текущий ремонт 76 объектов здравоохранения, еще 6 объектах капитальный ремонт продолжается. В целом, оснащенность медицинских организаций увеличилась до 75%.

Для улучшения материально-технической базы медицинских организаций области за счёт средств местного бюджета за последние пять лет приобретено 2885 единиц медицинского оборудования, в том числе 156 в этом году, среди них компьютерный томограф, рентген аппараты и другое оборудование", - добавили в областном ведомстве.

На сегодня в регионе функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организаций, оказывающих стационарную помощь и 531, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, из них: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулатории, 6 поликлиник, 1 Центр ПМСП и другие организации.



