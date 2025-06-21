20.06.2025, 16:14 65336
Еще 144 казахстанца эвакуированы на родину из Израиля и Ирана
Фото: МИД РК
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Еще 144 гражданина Казахстана эвакуированы из Ирана и Израиля на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
МИД РК в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывезло из Израиля 66 соотечественников (через территорию Египта), из Ирана - 78 граждан (через Армению - 73, Азербайджан - 2, Туркменистан - 3).
Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию 109 своих граждан с территории Ирана.
В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке МИД РК призвал граждан Казахстана, находящихся в Иране и Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК.
Линии экстренной связи с МИД и дипломатическими учреждениями РК доступны по ссылке.
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20.06.2025, 08:30 93891
Дожди ожидаются в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 20 июня на большей территории Казахстана под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами. Днем на северо-западе, севере, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, на севере, юге с пыльной бурей, сообщили синоптики Казгидромета.
Днем в области Жетысу сильная жара 35 градусов. Днем по области Абай сильная жара 35-38 градусов. Днем на юге Восточно-Казахстанской области сильная жара 37 градусов", - отметили в Казгидромете.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.
В Алматы: дождь, гроза, +28-30 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.
19.06.2025, 19:34 144331
Масштабные изменения в расписании рейсов ожидаются в аэропорту Астаны
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны планируют временно закрыть взлетно-посадочную полосу и изменить расписание рейсов, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".
В связи с проведением ремонтных работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта в следующие периоды:
- с 1 по 4 сентября 2025 года,
- с 8 сентября по 31 октября 2025 года.
На сегодняшний день ежедневно с 10.00 до 18.00 по времени Астаны полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок.
С 5 по 7 сентября полоса будет открыта полностью, рейсы будут выполняться в штатном режиме.
В связи с этим в расписании рейсов ожидаются изменения.
В воздушной гавани подчеркнули, что ремонтные работы проводятся в рамках планового обслуживания аэродромной службы с датчиком повышения безопасности полетов и качества обслуживания пассажиров и пассажиров.
Ранее сообщалось, что компания Terminals Holding (ОАЭ) в течение 25 лет намерена инвестировать более 50 млрд тенге в развитие аэропорта Астаны, специальную экономическую зону и прилегающие территории.
19.06.2025, 16:46 152916
Крупную незаконную постройку сносят в предгорьях Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В предгорьях Алматы сносят четырехэтажное здание на улице Нурмагамбетова, строительство которого признано незаконным, сообщили в акимате мегаполиса.
Иск на снос самовольного строения был подан в 2022 году. В ноябре этого же года Алматинский городской суд удовлетворил исковые требования управления градостроительного контроля, и в департаменте юстиции возбудили исполнительное производство.
С учетом правового статуса объекта в целях предупреждения горожан от сомнительных сделок на рынке первичной недвижимости здание фигурировало в списке нерекомендуемых для покупки недвижимости", - отметили в ведомстве.
Ранее из объектов данного списка были полностью или частично снесены жилые комплексы "Мечта", KHAN, Orda City и другие.
Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступали против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
19.06.2025, 12:30 167871
АО "Алматинские электрические станции" оштрафовано за нарушение антимонопольного законодательства
Размер штрафа составляет 4,4 млрд тенге
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции в целях защиты прав субъектов рынка, осуществляющих деятельность на территории индустриальной зоны Алматы, проведено расследование в отношении АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС), по признакам злоупотребления доминирующим положением, сообщили в пресс-службе АЗРК.
Как уточнили в АЗРК, индустриальная зона создана в целях оказания государственной поддержки частному предпринимательству и предназначена для развития в городе Алматы приоритетных отраслей промышленности. На ее территории в настоящее время зарегистрировано 118 субъектов предпринимательства, а общий объем инвестиций превышает 400 млрд тенге. В целях сокращения затрат на подведение и потребление энергоресурсов государством проложены сети, напрямую подключенные к шинам ТЭЦ-2.
При этом АО "АлЭС", вопреки отсутствию городских электрических сетей на территории индустриальной зоны, обязывало энергоснабжающую организацию приобретать электрическую энергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной энергопередающей организации. По результатам расследования в отношении АО "АлЭС" возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со частью 3-1 статьи 159 КоАП РК. Материалы переданы в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что суд вынес постановление о привлечении АО "АлЭС" к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,4 млрд тенге. В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу.
19.06.2025, 11:22 167816
162 млн тенге "заработала" супружеская пара в Актау на незаконных онлайн-лотереях
Фото: скриншот из видео
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Актау. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе АФМ.
В Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи. Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов. Участники приобретали "билеты" (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге. По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1800 граждан", - проинформировали в АФМ.
По данным агентства, сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.
В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения. Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.
19.06.2025, 10:17 171611
Высокая пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 19 июня, на большей части территории республики под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, сообщает РГП "Казгидромет".
На западе, северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, возможен град. Лишь на юго-востоке Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков. Также ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге - с пыльной бурей.
В Алматинской области, на западе, севере, востоке области Абай, на западе, юге Павлодарской, на востоке Жамбылской, на западе, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Акмолинской, на севере, юге Атырауской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на севере Карагандинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу на востоке, в центре Атырауской, на севере, востоке, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе, юго-востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юге, северо-западе области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Алматинской области сильная жара 35-39 градусов, на севере, западе очень сильная жара 42 градуса. Днем в области Жетысу сильная жара 35-38 градусов, на севере, юге очень сильная жара 40 градусов. Днем в области Абай сильная жара 35-37 градусов, на севере, юге очень сильная жара 40 градусов. Днем в Восточно-Казахстанской области сильная жара 35-37 градусов. Днем в Жамбылской области сильная жара 38-40 градусов. Днем в Павлодарской области сильная жара 35-38 градусов. Днем на юге Карагандинской области сильная жара 35 градусов.
18.06.2025, 18:13 253906
Казахстанцы смогут проверить безопасность персональных данных
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут проверить безопасность персональных данных с помощью сервиса Nomad Guard, который доступен в eGov Mobile, передает корреспондента агентства.
Как сообщается на странице портала eGov.kz в Сети, с помощью сервиса можно:
- узнать, были ли утечки с сайтов, которыми вы пользуетесь;
- проверить подозрительные ссылки на наличие угроз;
- получить список утекших данных, если такие есть;
- сообщить о случаях мошенничества.
Напомним, вчера в Минцифры прокомментировали распространяемую информацию об утечке данных казахстанцев.
18.06.2025, 17:12 204381
Опрос КТ: 52% респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?"
52% участников опроса ответили: "В законодательство нужно внести изменения как можно скорее"; 7% считают, что изменения не нужны; 31% выбрали ответ: "Нужно вообще запретить выполнение опасных трюков в цирке"; 10% ответили: "Мне все равно".
Напомним, 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка. В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести. Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
Также происшествие прокомментировал журналисту Kazakhstan Today начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?