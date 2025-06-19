18.06.2025, 17:03 79716
Казахстан эвакуировал своих граждан из Ирана - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Эвакуировано 109 казахстанцев.
Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 - через Азербайджан. Всем эвакуированным была оказана консульско-правовая помощь и созданы необходимые условия для возвращения на родину", - сказано в сообщении МИД.
Отмечается, что эвакуационная работа продолжается и в настоящее время МИД РК совместно с другими профильными ведомствами работает над эвакуацией граждан Казахстана из Государства Израиль.
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18.06.2025, 18:13 71401
Казахстанцы смогут проверить безопасность персональных данных
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут проверить безопасность персональных данных с помощью сервиса Nomad Guard, который доступен в eGov Mobile, передает корреспондента агентства.
Как сообщается на странице портала eGov.kz в Сети, с помощью сервиса можно:
- узнать, были ли утечки с сайтов, которыми вы пользуетесь;
- проверить подозрительные ссылки на наличие угроз;
- получить список утекших данных, если такие есть;
- сообщить о случаях мошенничества.
Напомним, вчера в Минцифры прокомментировали распространяемую информацию об утечке данных казахстанцев.
18.06.2025, 17:12 77771
Опрос КТ: 52% респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?"
52% участников опроса ответили: "В законодательство нужно внести изменения как можно скорее"; 7% считают, что изменения не нужны; 31% выбрали ответ: "Нужно вообще запретить выполнение опасных трюков в цирке"; 10% ответили: "Мне все равно".
Напомним, 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка. В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести. Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
Также происшествие прокомментировал журналисту Kazakhstan Today начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
17.06.2025, 18:23 163256
Идет расследование - TSARKA прокомментировал информацию об утечке данных казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Центр анализа и расследования кибератак прокомментировал информацию об утечке личных данных граждан Казахстана, передает корреспондент агентства.
В Telegram и соцсетях появилась информация о базе данных 16 миллионов граждан Казахстана. Важно отметить тот факт, что изначальные публикации шли от анонимных Telegram-каналов, TSARKA никогда не размещает непроверенную информацию без деталей расследования и официальных комментариев от госорганов. Как вы уже знаете, сейчас идет расследование со стороны государства, также наши аналитики уже проверяют источники опубликованных данных, оценивают их достоверность и влияния на безопасность граждан. На текущий момент мы считаем, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки. Подобные случаи многократно происходят в даркнете в целях продажи различных баз данных", - заявили в центре.
Подчеркивается, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
После этого каждый сможет в безопасном формате проверить, были ли затронуты его персональные данные, с помощью сервиса NomadGuard, доступного в мобильном приложении Egov Mobile. TSARKA продолжает работу по установлению источника информации и оказывает полное содействие госорганам в рамках текущей проверки", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прокомментировали информацию об утечке.
17.06.2025, 10:58 195471
В Алматы сносят рынок "Арыстан"
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2 тысяч квадратных метров торговых площадей крупного рынка в микрорайоне "Аксай-4" в Алматы сносят по решению суда, сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.
Ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что часть рынка возведена за отсутствием разрешительных документов. В отношении собственника ТОО "Фирма Тигрохауд" приняты административные меры. В результате управлением направлено исковое заявление в районный суд на снос незаконно возведенных площадей рынка. 1 марта 2024 года суд вынес решение снести часть рынка площадью 2125,62 квадратного метра. 19 июля 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменений", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что снос начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
17.06.2025, 08:44 205291
В Казахстане ожидается сильная жара
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 17-20 июня на большей территории Казахстана ожидается сильная жара, в связи с чем сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Неблагоприятные метеоусловия в виде грозы, шквала, пыльных бурь, града и усиление ветра до 15-25 метров в секунду наиболее вероятны в северных и западных регионах страны", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует:
- избегать длительного пребывания на солнце;
- следить за прогнозами погоды и предупреждениями;
- соблюдать правила пожарной безопасности на природе.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +34-36 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, сильная жара +39-41 °C.
16.06.2025, 16:14 267166
Рабочий график госслужащих изменили в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе акимата Алматинской области уведомили об изменении рабочего времени в государственных учреждениях.
Сообщаем вам об изменении рабочего времени в государственных учреждениях. Новое рабочее время: с 08.00 до 17.30. Обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00", - рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что обеденный перерыв не входит в рабочее время.
Обязательный восьмичасовой рабочий день сохраняется в полном объеме в соответствии с законодательством.
Акимат Алматинской области и все подведомственные ему государственные учреждения продолжают работать в обычном режиме", - заключили в пресс-службе.
16.06.2025, 14:31 272901
Улетели, несмотря на предупреждения: около 300 казахстанцев застряли в ОАЭ
В ближайшее время более половины граждан смогут вернуться благодаря договоренности с авиакомпаниями
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на предупреждения властей, самолеты, полные казахстанских туристов, улетали в Объединенных Арабские Эмираты, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В связи с отменой рейсов ряда авиакомпаний в ОАЭ порядка 300 граждан Казахстана, которые в своем большинстве являются туристами, не могут покинуть страну.
На месте работают наши дипломаты. Ожидается, что в ближайшее время более половины граждан смогут вернуться на родину благодаря достигнутой договоренности с авиакомпаниями", - рассказал Смадияров.
Спикер напомнил об обращении Минтуризма и спорта к казахстанцам с предупреждением о запрете рейсов над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Соотечественникам рекомендовали внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
Несмотря на предупреждение, самолеты из Казахстана по направлению ОАЭ в эти два дня вылетали с полной загрузкой. При поездке в страны Ближнего Востока просим еще раз внимательно взвесить все риски и принимать обдуманные решения", - добавил представитель МИД РК, отметив, что пр необходимости возврат казахстанских туристов будет обеспечен совместно с фондом "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями.
15 июня два самолета с казахстанскими туристами, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня, приземлились в Алматы.
15.06.2025, 20:00 272841
Жара ожидается в мегаполисах Казахстана в понедельник
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на понедельник в Астане, Алматы и Шымкенте, передает корреспондент агентства.
В Астане прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 30-32 градуса тепла.
В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 градус, днем 32-34 градуса тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем сильная жара до 38-40 градусов.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?