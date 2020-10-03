Еще более 80 тысяч членов Nur Otan будут голосовать по бумажным бюллетеням - Арман Кырыкбаев

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Секретарь партии Nur Otan Арман Кырыкбаев сообщил, что более 80 тысяч партийцев проживают в местах без доступа к Интернету и будут голосовать по бумажным бюллетеням, передает Kazakhstan Today.

Напоминаю, что, помимо авторизованных в системе, более 80 тысяч партийцев проживают в местах без доступа к Интернету и будут голосовать по бумажным бюллетеням. За их голоса тоже надо побороться", - написал секретарь партии Nur Otan в Facebook .

Он подчеркнул, что наблюдается бурная конкурентная борьба среди участников праймериз за голоса партийцев.

Помню, как в самом начале у людей был некий скепсис, дескать внутрипартийный отбор никому не интересен и все мероприятия проходят пресно. Однако мы видим, что это не так. Идет активное обсуждение праймериз в информационном пространстве, наблюдаются взаимные обвинения кандидатов, поступают жалобы в организационный комитет", - сказал Кырыкбаев.

Он также отметил, что Nur Otan внимательно рассматривает каждое обращение.

На данный момент комитет партийного контроля расследует заявления Лауры Маликовой в социальных сетях касательно случаев фальсификации и массового голосования в городе Нур-Султане. Если факты из её обращения подтвердятся, мы примем самые жесткие меры, поскольку наша основная цель - проведение открытых и честных внутрипартийных выборов. Так мы поступали ранее - случаи наказания виновных и принятия мер со стороны партии известны, они описаны в СМИ и Интернете", - пояснил он.

По его словам, в первые сутки голосования были проблемы с доступом в систему "Праймериз". Более 100 тыс. единовременных обращений перегрузили систему безопасности, в связи с чем процессы замедлялись, создавая временные сложности. Но на данный момент она работает в штатном режиме, уже проголосовало почти 340 тысяч партийцев.

Вместе с тем до окончания голосования еще есть время, поэтому призываю участников праймериз продолжать агитацию, поскольку 3-4 лишних голоса могут в итоге стать победными. Еще раз обращаю внимание партийцев на необходимость предоставления конкретных сведений о каких-либо нарушениях правил проведения праймериз. При выявлении конкретных фактов мы будем применять самые жесткие меры, вплоть до исключения из партии и аннулирования результатов. Но на голословные обвинения мы реагировать не сможем", - добавил партиец.

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