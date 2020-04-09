Если мы будем спасать только экономику, можем потерять людей - замакима Карагандинской области

Караганда. 8 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель акима Карагандинской области Алишер Абдыкадыров рассказал о работе властей в период карантина, передает Kazakhstan Today.

Он дал развёрнутое интервью в эфире программы "Уакыт.kz" и рассказал о том, чего ждать после снятия режима чрезвычайного положения и какие задачи сейчас стоят перед администрацией области.

- Как будет функционировать регион в условиях карантина и насколько он будет жизнеспособен?

- Я хочу сказать, что сегодня человечество столкнулось с чем-то невероятным. Столько факторов сошлись в одном месте. К такой эпидемии народ не был готов. Есть несколько успешных кейсов - Китай, Корея, Сингапур. Мы всё это изучаем. Главная мера - самоизоляция. Это крайне важно. Понятно, что все испытывают неудобства. Но это гораздо лучше того, что сейчас происходит в Италии, Испании, США. Я читал различные исследования и смотрел статистику о том, что эти страны считались очень развитыми с точки зрения противодействия эпидемиям. Но жизнь показала обратное, потому что власти не среагировали вовремя. У нас же режим ЧП был введён своевременно. Это позволило в целом по стране взять ситуацию на контроль. Сейчас у нас темпы появления новых заразившихся снижаются. Сначала на контроль взяли границы и аэропорты, потом уже стали искать заражённых внутри страны. Мы сейчас оставляем только те предприятия, которые необходимы. Это все те службы, которые работают, чтобы город жил. Чтобы горел свет, чтобы действовала канализация. Промышленность с непрерывным циклом, продовольственные магазины, медики, полиция. Что мы сделали из того, чего нет нигде в Казахстане, - мы создали единую карантинную зону для пяти городов. Они неразрывно связаны. Изначально одним из вариантов рассматривалось блокирование только одной Караганды. Но это невозможно из-за маятниковой миграции, когда человек живёт в одном городе, а работает в другом.

- В чём основная задача властей в этот период?

- Сейчас основная задача - сделать так, чтобы ограничительные меры минимально влияли на жизнедеятельность города. Мы применяем различные IT-решения. Понятно, что в первые дни были проблемы, но сейчас это всё выравнивается. Мы оперативнее стали реагировать на нештатные ситуации. Буквально за несколько дней по поручению акима области развернули Центр оперативного реагирования, где соединены все службы: ЧС, СЭС, военные, здравоохранение. Очень важно сейчас правильно информировать население, чтобы люди знали, что их ждёт. Мы создали Telegram-канал, делаем инфографику, готовим вопросы-ответы. Усиленно работаем над тем, чтобы бесперебойно работал Сall-центр. Так как единовременно было зарегистрировано порядка 30 тысяч звонков. Мы хотим прийти к тому, чтобы не было ожидания. Стараемся использовать все каналы информации. Есть различные группы, которые работают над поставками продовольствия, медикаментов. Привлекаем волонтёров. Тесно работаем с банкирами и Казпочтой - чтобы всё было цивилизованно. Ещё один важный момент: вчера банкоматы Народного банка несколько раз за день заряжали наличностью. Видимо, люди боялись, что система банкоматов не будет работать. Но я со всей ответственностью заявляю, что в этих опасениях нет никакого обоснования, они беспочвенны.

- Многие компании перешли на удалённый режим работы. Но не все виды профессий могут работать удалённо. Те же водители автобусов, кондукторы. На выходе мы не получим людей, которые остались без средств к существованию?

- Решения сейчас принимаются очень быстро. И такая встряска для госорганов была нужна. Госаппарат кардинально изменится. Глава государства несколько раз выступал со специальными обращениями. Сейчас выделяются значительные средства на поддержку населения, бизнеса. Мы хорошо понимаем, что люди будут в вынужденных отпусках. И этот механизм выплат по 42 500 начал работать. Как я ранее говорил, множество людей, в том числе пенсионеры, будут охвачены помощью. Мы делаем всё, чтобы у них не было необходимости выходить на улицу.

- Сейчас многие предприниматели вынужденно закрыли свои предприятия. Понятно, что предлагается интернет-платформа. Но аналитики говорят, что это не так развито у нас. Не получится ли, что бизнесмены останутся без своего капитала по окончании пандемии?

- Интернет у нас достаточно развит. Другое дело, что недостаточно востребована интернет-торговля. Но мы к этому идём, и текущая ситуация ускорит эти процессы. Допустим, в Китае, даже после завершения эпидемии, очень упала посещаемость кинотеатров. Это меняет весь ландшафт экономики. Все переходят на стриминговые сервисы. У нас это тоже будет. В Караганде очень развито IT-сообщество. Мы уже запустили агрегатор, где собраны магазины, в которых можно многое покупать онлайн. Пока доставка только продовольствия. Если открыть непродовольственные платформы, люди будут вынуждены ходить на склады. А нам пока нужно максимально посидеть дома.

- Как вы считаете, в каком экономическом состоянии будет страна после снятия ЧП?

- Любой кризис - это возможность. Сейчас реализуются те планы, которые заняли бы годы, а теперь они свершаются за неделю. Эти все процессы, которые повышают эффективность и жизнеспособность организаций, они приобретают колоссальную скорость. Я своей миссией вижу найти тот хрупкий баланс между мерами ограничения и их негативным эффектом на экономику и бизнес. В первую очередь нужно спасать людей. Если мы будем спасать только экономику, мы можем не спасти людей. Если же мы спасём людей, то, когда всё это пройдёт, а это рано или поздно пройдёт, мы быстрее сможем восстановить экономику.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства