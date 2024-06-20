Этноаулы в Казахстане: как сохраняются традиции народа  

Фото: Kazakhstan Today

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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские и китайские журналисты посетили живописную этническую деревню Кок-Тобе в Алматинской области в рамках пресс-тура, организованного главным изданием Китая "Жэньминь Жибао", передает корреспондент агентства.





Здесь мы уже третий год как образовались. Раньше мы находились в 200 км от Алматы, но туристам добираться до этноаула было затруднительно", - вспоминает основатель центра Магауия Муптекеев.









По его словам, при выборе места для этноаула хозяевам нужно было учесть несколько факторов: близость к Алматы и к автотрассе, но в то же время невидимость городской цивилизации и отсутствие шума; открытое пространство для полетов беркута; чистая, нетронутая человеком природа; пейзаж должен полностью соответствовать исконному казахскому джайляу - горы, растительность, вид на степные горизонты. Все это удалось найти создателям центра здесь, в Енбекшиказахском районе Алматинской области, между селами Толе би, Алмалы и Коктобе.





Kazakhstan Today

Основными целями создания этнической деревни Магауия Муптекеев называет сохранение казахской культуры, демонстрацию исторического быта кочевников и возможности проведения соревнований между беркутчами - так называют спортсменов в состязаниях с беркутами. Кроме прочего, здесь расположен центр национальной охоты "Кыран", поэтому главной отличительной чертой местечка Кок-Тобе является спортивная охота с беркутами.





Kazakhstan Today

По мнению основателя этноаула, культурных центров, где можно было бы тренировать беркутов, мало, в Алматинской области их почти нет.





Вокруг беркутчей мы собрали ремесленные искусства казахского народа - кожевенное дело, войлоковаляние, ювелирное искусство", - объяснил Магауия Муптекеев разнообразие изделий народного промысла на прилавке, где представлены женские ювелирные украшения, сумки и кошельки.





Kazakhstan Today

Гости этноаула, останавливающиеся на ночь, живут в юртах. Один из таких казахских раритетов оберегают, как музейный экспонат. Скоро хозяева будут отмечать вековой юбилей этой юрты, ее основание (кереге) сделано из кости, ее хозяева передавали жилище из поколения в поколение. Журналистов здесь встретили казахской песней в национальных нарядах и игрой на домбре. По традиции местного гостеприимства предложили кумыс и баурсаки.





Kazakhstan Today

В этноауле можно прокатиться на лошадях и увидеть традиционное состязание аударыспак, посетителям предлагают попробовать спортивную стрельбу из лука. Мастер-классы проводят и опытные взрослые стрелки, и дети, которые уже могут восхитить зрителей своей меткостью.





Kazakhstan Today

Год за годом поток туристов увеличивается. Мы хотим добавить больше юрт. Правда, сейчас у нас не проведено электричество и вода, но мы пытаемся создать все условия для приятного времяпровождения, чтобы каждой смог полюбоваться природой и ощутить атмосферу кочевого образа жизни казахов", - отметил основатель этноаула.