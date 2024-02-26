25.02.2024, 15:54 63406
В Алматы по вине КСК предприятию нанесен ущерб Дополнено
Фото: от читателей
Рассказать друзьям
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Владелица одного из алматинских ателье Алена Гос жалуется на кооператив собственников квартир "Бiрлiк", передает корреспондент агентства.
В редакцию Kazakhstan Today пришло письмо от жительницы Алматы, в котором женщина рассказала о произошедшем ЧП в ее ателье и пожаловалась на КСК.
18 января в 2 часа ночи прорвало трубу с горячей водой в нашем помещение, до 10 утра, пока мы не открылись, лился кипяток и был сильный пар. Труба относится к общедомовой (...) По какой-то причине ее замуровали в гипсокартонной стене, без возможности подхода к ней. Ателье нанесен большой ущерб без возможности восстановления, все оборудование не работает", - сообщил алматинка.
Также, по ее словам, пострадали вещи клиентов ателье.
Арендодатель КСК "Бiрлiк" в лице председателя Бабичевой Рихан Владимировны снимает с себя всю ответственность, дословно говоря: "Я только бумажки собираю". Тянет время, отключает умышленно в помещении свет, так как на момент ЧП у нас были индивидуальные заказы, которые были в процессе пошива, нам нужно было их как-то закончить и отдать, ведь есть установленные даты, но ей было все равно, все это нарушение договора об аренде", - добавила владелица ателье.
Дополнено 26.02.2024, 14.00
Председатель кооператива собственников квартир "Бiрлiк" Рихан Бабичева прокомментировала корреспонденту Kazakhstan Today жалобы Алены Гос.
Там произошел форс-мажор. Это не жители затопили. Просто лопнула труба, и не только у них (...) Мы сожалеем об этом. Я им сказала, чтобы оценили имущество свое, и дом будет решать эти дела. Будет собрание по дому, и дом будет решать", - заявила председатель.
По ее словам, результаты экспертизы владелица ателье принесла только 23 февраля.
Корреспондент также поинтересовался, обязан ли КСК следить за состояние общедомовых труб.
Нет, мы им сдали помещение в аренду, и там в договоре тоже указано, что они должны следить за общедомовыми трубами. Они же там сами сделали ремонт. Все сами. Мы им все разрешили делать. Они закрыли эти трубы", - сообщила Рихан Бабичева.
Стоит отметить, что жители Алматы периодически жалуются на работу КСК. В частности, недавно жители алматинской многоэтажки жаловались на работу КСК. Больше всего жильцы были возмущены состоянием труб, вентиляции и антисанитарией, отмечает Almaty.tv.
После таких коммунальных мук люди были намерены отказаться от услуг кооператива и перейти на ОСИ. Также несколько лет назад после снегопада поступали жалобы на бездействие КСК.
новости по теме
26.02.2024, 12:20 9331
В Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки
Рассказать друзьям
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на возобновление раскопок на улице Утегенова, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились к нам с жалобой на возобновление раскопок на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Опять приехала техника. Раскопали улицу. Все это затрудняет движение транспорта в густонаселенном районе и доставляет массу неудобств", - заявили местные жители.
Алматинцы опасаются, что дорога так и останется в плачевном состоянии.
Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировали ситуацию.
Мы делаем реконструкцию канализации в этом районе (...) Разрешение у нас есть. По поводу восстановления асфальта: как асфальтобетонный завод заработает - сразу (восстановим. - Прим. Kazakhstan Today)", - заявил директор ТОО "ULTRA STROI".
Он заверил, что ремонтные работы возобновили на один или два дня.
Мы буквально вскроем асфальт на пять метров. Трубу положим и обратно все закопаем. Я сейчас был на месте (...) Там нет такой ямы. Есть углубление", - добавил Ернар Устемиров.
Редакция информационного агентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в акимат города Алматы.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение. После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии.
По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что месте раскопок образовалась яма. Остается непонятным, почему яма, которую раскопали за полдня, потребовала месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на устранение.
В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.
24.02.2024, 17:04 127506
В Алматы в воскресенье перекроют улицы
Фото: almaty-marathon.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля в Алматы пройдет городской забег Winter Run 2024, который соберет 2400 бегунов, сообщается на сайте almaty-marathon.kz.
Будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. Это событие уже стало традиционным и в этом году пройдет в десятый раз", - отметили организаторы.
Старт забега будет дан у бизнес-центра "Нурлы-Тау". Участники побегут по проспекту Аль-Фараби до проспекта Гагарина, где развернутся обратно до "Нурлы-Тау". Для любителей бега представлены три дистанции - 10 км, 7 км скандинавская ходьба и 3 км детский забег.
Северная сторона проспекта Аль-Фараби от бульвара Мендикулова (въезд в тоннель) до проспекта Гагарина будет закрыта с 07.50 до 10.45.
Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.
24.02.2024, 14:38 146961
Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала жестокое избиение ребенка сверстниками в одном из детских садов Алматы.
Уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан в больнице у пострадавшего ребенка, находящегося там с бабушкой. Состояние - средней степени тяжести. Сейчас изучаются обстоятельства и проводится анализ причин поведения, жестокости, проявленной детьми", - сообщила Закиева в Instagram-Stories.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Алматы Диана Ерлан, в отношении воспитателя заведено уголовное дело по статье 141, часть 1, УК РК.
В отношении родителей ребенка, который бил, КоАП РК статья 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). В отношении родителей второго ребенка, который бил - сегодня отдел ювенальной полиции вызвали на беседу и разъяснение. Была у ребенка в больнице совместно с управлением образования и здравоохранения Алматы. Мальчик с бабушкой, состояние стабильное, средней степени тяжести. Предложена психологическая поддержка маме и бабушке. Я с ними на связи", - написала Ерлан в Instagram.
Напомним, жестокое избиение ребенка в детском саду Алматы попало на видео. Камера видеонаблюдения сняла момент, когда дети жестоко избивали одногруппника. На распространившемся в Сети видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго.
По словам родителей, вопиющий случай произошел 21 февраля.
Нашего мальчика жестоко побили дети. Это длилось примерно пять минут. Наш сын просто сидел, а они его кинули на пол и начали избивать. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам", - сообщили родители.
24.02.2024, 14:07 151521
В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алматинской области выявлено 157 должников по алиментам, которые потратили на азартные игры более 426 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, должники, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах.
К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге. Принятыми прокуратурой области мерами на сегодня уже 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 миллионов тенге. В отношении шести должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Работа с остальными должниками продолжается", - проинформировали в пресс-службе.
В прокуратуре напомнили, что за неисполнение обязанностей по уплате алиментов предусмотрена административная (статья 669 КоАП) и уголовной (статья 139 УК) ответственность.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, а допустимый возраст для участия в азартных играх повысят до 25 лет.
24.02.2024, 09:45 162516
Очередь из большегрузов образовалась в ЗКО на границе с РФ
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По трое суток вынуждены стоять на границе с Россией дальнобойщики в Западно-Казахстанской области. Многокилометровая очередь образовалась на посту "Сырым". Сейчас проезда там ожидает около 500 фур. Водители говорят, что нынешняя зима выдалась для них очень сложной, сообщает телеканал КТК.
Очередь растянулась на десятки километров. Большегрузы полностью заняли одну полосу, поэтому легковым авто остается передвигаться только по встречной.
Водители рассказывают, в начале месяца им пришлось подолгу стоять на закрытых из-за непогоды трассах в разных регионах страны, а когда дороги открыли, все в короткое время добрались до границы. Поэтому и образовалась такая огромная очередь. Пункт пропуска "Сырым" большинство выбирает из-за того, что здесь есть рентген-установка. Это очень облегчает досмотр груза.
В Пограничной службе отмечают: пункт пропуска в задержке не виноват, специалисты работают в обычном режиме. Но советуют дальнобойщикам, направляющимся в Россию, пока выбирать другие посты.
В данный момент пункт пропуска "Сырым автомобильный" работает в штатном режиме, сбоев никаких нет, пропускная способность, в принципе, в среднем осуществляется в норме… По Западно-Казахстанской области, помимо пункта пропуска "Сырым автомобильный", дислоцируются еще пункты пропуска "Таскала", "Шаган" двусторонний, пункт пропуска "Аксай". В данный момент в тех направлениях такого скопления не наблюдается", - говорит начальник отдела пограничного контроля департамента Пограничной службы по ЗКО Саламат Кенжегулов.
23.02.2024, 20:53 202976
Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шахтинск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры в ходе проверки школ региона установили факты открытого доступа учащихся к деструктивной и запрещенной информации, сообщает "Вечерняя Караганда".
Например, школьники Шахтинска свободно использовали браузеры в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств. В городе Балхаше дети проходили тесты на определение их к участникам "ЧВК Редан". Эта организация представляет собой агрессивную молодежную группировку и несет общественную опасность", - сообщили в прокуратуре области.
По данным ведомства, нарушения установлены во всех школах области.
Внесены акты прокурорского надзора, виновные лица наказаны, проведены работы по ограничению доступа обучающихся к негативным сайтам, сообщили в прокуратуре.
23.02.2024, 16:28 219291
Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал поправки в законопроект об ответственном обращении с животными, которые предусматривают умерщвление бродячих животных.
14 февраля 2024 года депутаты мажилиса приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, одна из норм которого предусматривает эвтаназию бродячих животных.
Когда мы принимали данный закон, конечно, мы предусматривали принцип отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска. Но, понимаете, в чем дело? На сегодня факты нападения на людей не уменьшаются. Не уменьшаются в силу того, чем больше становится бродячих собак. Понятное дело: проблема с питанием, и, конечно, они становятся агрессивными", - цитирует министра Tengrinews.kz.
Он отметил, что депутаты предложили два этапа.
Если это собаки, которые зарегистрированы, то они в приемных пунктах будут содержаться до 60 дней. Если бродячая, то есть незарегистрированное животное, то будет содержаться, по-моему, месяц. Но опять-таки его могут забирать частные приемные пункты также. Но если в случае необнаружения или, скажем, в случае отсутствия такового, то тогда, конечно, они подлежат эвтаназии", - приводит слова министра Zakon.kz.
Нысанбаев заверил, что в рабочих группах, обсуждающих поправки в законопроект, присутствует много представителей общественных организаций по защите домашних животных.
По мнению главы Минэкологии, эта мера не повлияет на имидж страны, мол, такая практика есть во многих странах мира.
Как отметили в издании, решение о развитии приютов для животных Нысанбаев не захотел обсуждать.
Насколько я знаю, по всем областям, желающим построить приюты, выделены огромные площади земель. Но это, наверное, процесс долгий, связанный с финансированием. Во всяком случае, сегодня мы имеем проблему с нападением на людей. И оно участилось, вы знаете. Поэтому здоровье человека прежде всего", - добавил он.
Стоит отметить, что зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте. Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить.
Вместе с тем в общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
23.02.2024, 14:16 223496
Сотовые операторы предупреждают о возможных сбоях связи в период смены часового пояса
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В компании "Кселл" предупредили о необходимости проведения технических работ в период смены часового пояса, что может вызвать сбои в связи.
Компания "Кселл" в период с 23.00 29 февраля до 6.00 1 марта будет проводить технические работы с возможным ограничением сервисов.
Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее", - ответили в компании.
Во избежание возможных ограничений вследствие технических работ абонентам рекомендуют произвести оплату по тарифу заранее - до 29 февраля текущего года.
Также просим обратить внимание, что не все абонентские устройства (смартфоны, планшеты, М2М, модемы и т.п.) смогут вовремя получить обновленную информацию о временной зоне. Если на вашем устройстве не произошло смены часового пояса, необходимо изменить его вручную", - добавили в пресс-службе "Кселл".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Читаемое
26.02.2024, 09:10В Казахстане 80% школ обеспечат скоростным интернетом в 2024 году 26.02.2024, 10:2214656С 2024 года снизилась стоимость услуг по подаче поливной воды для аграриев на юге Казахстана 26.02.2024, 09:2012601Ликвидирован пожар на Карагандинском машиностроительном заводе 26.02.2024, 11:2512226С 1 марта в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов 26.02.2024, 12:229721Как будут бороться с вредными товарами в Казахстане, рассказала Дуйсенова 23.02.2024, 14:16223641Сотовые операторы предупреждают о возможных сбоях связи в период смены часового пояса 23.02.2024, 16:28218046Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53201731Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках 23.02.2024, 13:20184016Жестокое избиение ребенка в детском саду Алматы попало на видео 19.02.2024, 18:01183646В Семее загорелся еще один торговый дом 31.01.2024, 17:25280351Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35280021В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02275836В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19265641В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50264326Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?