26.12.2024, 19:13 358341
Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский психолог и член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени Евгений Ян в своем аккаунте в Instagram сообщил, что несколько человек написали ему о предложениях со стороны небезызвестных медиакомпаний. Суть предложения проста: за денежное вознаграждение записать рилс, сторител или пост о пользе единого часового пояса.
Приглашаются разные блогеры, преимущественно нутрициологи, коучи и околомедицинские специальности с низким уровнем профессиональной этики и самой доверчивой аудиторией. При этом текст и сценарий вам могут написать, ваша задача просто повторить и получить за это деньги. Видимо, так расходуются наши с вами 56 миллионов, выделенные на исследование влияния возможного вреда единого часового пояса в Казахстане - не на реальные исследования, а на изменение общественного мнения через покупку пропаганды его пользы через блогеров", - написал Евгений Ян.
Он подчеркнул, что все это делается крайне топорно и неумело.
Если вы увидите блогера, который внезапно начал говорить о пользе единого часового пояса - с большой долей вероятности это человек, который купился на наши с вами деньги. Что вы думаете по этому поводу?" - задался вопросом активист.
Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.
На пресс-конференции в Алматы председатель профсоюза по защите малого и среднего бизнеса Елена Мотькина заявила, что торговля в Алматы значительно снизилась после перевода часов. Наиболее пострадали рынки и магазины "у дома". Торговцы жалуются на снижение выручки до 70%.
Министерство науки и высшего образования планирует потратить 54 млн тенге вместо объявленных ранее 160 млн на исследование влияния перевода времени на казахстанцев.
Астрофизик Виктор Тейфель в своем аккаунте в Facebook высказался по поводу перевода времени. В своем экспертном заключении о неправомерности введения единого времени на всей территории Казахстана эксперт рассмотрел вопрос в нескольких аспектах.
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27.12.2024, 17:12 24851
Криптовалютные стратегии казахстанских знаменитостей
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Большинство успешных владельцев криптовалют придерживаются определенной стратегии поведения на рынке. Не исключением являются и казахстанские знаменитости, которые также следят за тем, как меняется курс биткоина к доллару, и имеют собственные накопления в крипте. Только наличие стратегии и четкое следование ее принципам увеличивают шансы получения прибыли.
Проверенные временем криптовалютные стратегии
Один из вариантов - HODL. Согласно этой стратегии, актив покупается, и через время его стоимость возрастает. Это долгосрочный вариант, подразумевающий значительный период ожидания. Например, как в случае с биткоином: когда-то криптовалюту можно было купить всего за 1 доллар.
Второй вид стратегии - скальпинг. Его суть заключается в том, чтобы, учитывая колебание курса криптовалют, получать прибыль. Метод используется для недорогих и волатильных криптовалют и токенов. Стратегию выбирают при формировании агрессивного криптовалютного портфеля.
Маржинальная торговля - использование долговых обязательств для торговли. Принцип заключается в высокой скорости роста курса криптовалюты, которая опережает процент по займу. Как правило, трейдер берет займ у криптовалютной биржи.
Еще один вариант стратегии - использование ботов. Специальное программное обеспечение дает возможность совершать сделки за миллисекунды.
У каждой и вышеперечисленной стратегии есть собственные сильные и слабые стороны.
Плюсы и минусы криптовалютных стратегий
Успехи в криптотрейдинге зависят не только от выбранных методов действия, а и от профессионализма самого трейдера. Опытный трейдер лучше чувствует ситуацию и тенденцию рынка, что позволяет получать более высокую прибыль. В то же время у каждого из методов есть собственные преимущества и недостатки:
- HODL: плюсы - нет зависимости от краткосрочных измерений курса, что уменьшает риски; минусы - потери при краткосрочных колебаниях, убытки при длительных кризисах.
- Скальпинг: из плюсов - постоянный приток средств, небольшие риски; из минусов - высокая вовлеченность в процесс, потери на комиссиях, ориентирование на короткий период.
- Маржинальная торговля: ее плюсы - большие объемы торгов, бонусы от платформ за использование займов; минусы - дополнительная долговая нагрузка, дополнительные затраты при росте ставок, необходимость рефинансирования.
- Боты: плюсы - отсутствие эмоционального влияния на принятие решений, автоматизация процесса, лимитированные риски; минусы - ошибки в алгоритмах, технические просчеты, дополнительные затраты на ботов.
То есть существует множество криптовалютных стратегий, которые может использовать и начинающий и опытный трейдер.
27.12.2024, 13:15 103401
Qazaq Air приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург
Фото: flyqazaq.com
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана - Екатеринбург в период с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков", - уточнили в авиакомпании.
Пассажирам отмененных рейсов вернут полную стоимость авиабилетов и предложат бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы авиакомпании.
Напомним, утром 25 декабря в Казахстане, близ аэропорта Актау, потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них выжили 29. В настоящее время в больнице Мангистауской области остаются шесть пострадавших, один из них - в крайне тяжелом состоянии.
14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие в Актау, вернулись в свою страну.
Авиакомпания Azerbaijan Airlines пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета компании близ Актау.
27.12.2024, 12:45 110151
Опрос КТ: 87% респондентов считают, что счета за электричество значительно выросли после перехода на единый часовой пояс Эксклюзив КТ
Фото: freepik.com
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, счета за электричество значительно выросли после перехода Казахстана на единый часовой пояс, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?"
87% участников опроса ответили: "Да, счета значительно выросли"; 6% выбрали ответ: "Счет за электричество вырос, но незначительно"; 5% не заметили изменений и 2% ответили: "Мне все равно".
Ранее в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана. Между тем, политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию. Экономист и энергетик, бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев также считает, что этот час потребления электроэнергии увеличивает счета казахстанцев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса. Юрист предположил, что перевод времени был удобен чиновникам.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
27.12.2024, 08:38 198316
Пострадавших в авиакатастрофе граждан Азербайджана проводили домой
Фото: gov.kz
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Актау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера 14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие в Актау, вернулись в свою страну. Мангистаусцы выразили свои теплые пожелания и поддержку братской стране, сообщили в областном акимате.
Среди них 2 бортпроводника и 1 ребенок. Они получили необходимое лечение в больнице и после того, как их состояние стабилизировалось, выехали в Баку", - отметили в акимате.
В настоящее время в Мангистауской областной многопрофильной больнице проходят лечение шесть пострадавших. Из них четыре человека находятся в тяжелом состоянии, два - в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, что в целях установления причины авиакатастрофы в Актау работает правительственная комиссия под руководством вице-премьер-министра Каната Бозумбаева.
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что государство оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпелкрушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
Как сообщили в МЧС, на борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа - граждане Азербайджана. В результате происшествия были госпитализированы 29 человек, включая 3 детей, 38 человек погибли.
27.12.2024, 07:20 253386
Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2024 году.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В 2024 году Казахстан председательствовал в Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности.
Шанхайская организация сотрудничества
В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о председательстве республики в ШОС, заявил, что страна выполнила все заявленные цели и задачи. За период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, молодежный совет ШОС.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Глава государства отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей. Также в столице Казахстана прошло заседание комитета старших должностных лиц СВМДА, где, по данным МИД, был одобрен план действий форума аналитических центров на 2024 год и концепция в приоритетной сфере "Безопасность в сфере использования ИКТ и самих ИКТ" на 2024-2025 годы. В декабре Казахстан завершил председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Организация Договора о коллективной безопасности
В июне в Алматы состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, а осенью на территории Казахстана прошли учения "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024". Кроме того, в конце ноября в Астане состоялся саммит ОДКБ, в рамках которого прошли заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. Тогда главы государств приняли декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов.
Организация тюркских государств
Подводя итоги председательства Казахстана в ОТГ, лидер страны подчеркнул, что республика уделила особое внимание укреплению единства тюркского мира, расширению всестороннего сотрудничества. Были достигнуты конкретные результаты, реализован ряд проектов, организовано более 80 мероприятий.
Международный Фонд спасения Арала
В середине сентября в Астане прошло заседание правления Международного фонда спасения Арала, в ходе которого был утвержден план работы исполнительного комитета фонда на время председательства Казахстана в 2024-2026 годах.
Исламская организация по продовольственной безопасности
В апреле в Дохе в онлайн-формате состоялась первая внеочередная сессия генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности, на которой единогласно избран новым генеральным директором организации посол Казахстана Берик Арын.
ТОКАЕВ ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА
Пятого февраля глава государства подписал указ "О правительстве Республики Казахстан", в котором постановил принять отставку правительства. Позже лидер Казахстана, объясняя, почему принял отставку, отметил, что деятельности правительства необходимо придать новый импульс. В результате в стране сменился премьер-министр и несколько глав министерств. Новым премьером стал Олжас Бектенов.
Новый состав правительства Казахстана
ДВА ПЯТИБАЛЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ОЩУТИЛИ ЖИТЕЛИ АЛМАТЫ
В январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что
в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА "НАЦФОНД - ДЕТЯМ"
С 1 января 2024 года в Казахстане стартовала программа "Нацфонд - детям", в рамках которой всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК. При этом после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления только на две цели - на улучшение жилищных условий и оплату образования.
В феврале на счета юных казахстанцев поступили первые выплаты. Тогда была начислена сумма в размере 100 долларов и 52 центов. Выплаты по программе оказались меньше ожидаемых 160-170 долларов. Говоря о причинах уменьшения суммы, вице-министр финансов Даурен Темирбеков пояснил, что в 2022 году, когда президент поручал разработать программу "Нацфонд - детям", количество детей составляло 6 млн 400 тысяч. Тогда расчеты делали исходя из этого количества детей. Позже заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабеков заявила, что в связи с увеличением инвестиционного дохода Национального фонда выплаты детям в 2025 году вырастут.
По данным на 1 декабря 2024 года, ЕНПФ перевел совершеннолетним участникам программы "Нацфонд - детям" $4,2 млн.
КАЗАХСТАН ПЕРЕШЕЛ НА ЕДИНЫЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС
Первого марта в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today, свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три для.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена".
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
КАЗАХСТАН СТОЛКНУЛСЯ С САМЫМИ МАСШТАБНЫМИ ПАВОДКАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 80 ЛЕТ
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
ЭКС-МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА КУАНДЫКА БИШИМБАЕВ ПРИГОВОРИЛИ К 24 ГОДАМ ЗА УБИЙСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ЖЕНЫ
Приговор Куандыку Бишимбаеву вынесли 13 марта. Он получил получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанов приговорили к 4 годам лишения. Его обвиняли в укрывательстве преступления. Открытый судебный процесс по делу шел в прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.
Резонансное дело всколыхнуло казахстанскую общественность и вновь подняло тему семейно-бытового насилия в стране.
В середине июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", который казахстанцы прозвали "закон Салтанат".
С принятием закона были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
НА 2024 ПРИШЕЛСЯ ПИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ САРАНЧИ
В Казахстане на 2024 год пришелся естественный пик 11-летнего цикла распространения саранчи. Весной Минсельхоз прогнозировал распространение вредителей на площади 2,5 млн га. Для мониторинга и обработки были мобилизованы основные и дополнительные ресурсы. В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов. Кроме того, впервые для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.
Как отметил бывший вице-премьер страны Серик Жумангарин, распространение саранчи в этом году приобрело ранее невиданные масштабы. По итогам защитных мероприятий общий объем обработанных от вредителей площадей составил 3,1 млн га, что выше на 23% прогнозируемого показателя в 2,5 млн га. В правительстве пояснили, что фактическое превышение прогнозного объема сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. В этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи.
СКРОМНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ОЛИМПИАДЕ В ПАРИЖЕ: СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАВОЕВАЛА 7 МЕДАЛЕЙ
В 2024 году казахстанские спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов.
Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева и дзюдоист Гусман Кыргызбаев. По итогами Олимпиады Казахстан занял 43 место в общем медальном зачете.
Выступление казахстанских боксеров было признано провальным, а тренерский состав сборной был отстранен от работы. Тогда были освобождены от должностей главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. Позже он снял с должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева.
ТРАГЕДИЯ НА РУДНИКЕ "МАЙКАИНЗОЛОТО": АВТОБУС С ГОРНОСПАСАТЕЛЯМИ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЗЕМЛЮ
В январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. В феврале международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото". Родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенге, однако позже компенсацию сократили в 4 раза.
В сентябре шестерых сотрудников "Майкаинзолото" задержали по делу о падении автобуса в воронку. Они проходят по делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ.
В КАЗАХСТАНЕ СОСТОЯЛСЯ РЕФЕРЕНДУМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ АЭС В СТРАНЕ
В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции состоится осенью. Точная дата была озвучена в ходе сентябрьского послания лидера страны. Тогда стало известно, что референдум пройдет шестого октября. В ряде городов страны прошли публичные обсуждения по вопросу строительства станции.
В назначенную дату в Казахстане состоялся референдум, по итогам которого 71,12% казахстанцев проголосовали за строительство атомной станции в стране. В голосовании приняло участие 7 820 204 человека, или 63,66 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Позже министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что будет создана специальная правительственная комиссия по строительству атомной станции, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса. Представители Минэнерго провели ряд встреч с компаниями из КНР, Кореи по вопросу строительства АЭС. Также Франция выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта. В конце ноября Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. По словам главы Минэнерго, Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию, в первом полугодии 2025 года.
В декабре лидер Казахстана в ходе встречи с министром энергетики поручил ускорить проект строительства атомной станции в республике.
V ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ КОЧЕВНИКОВ ПРОШЛИ В АСТАНЕ
V Всемирные игры кочевников проходили с 8 по 14 сентября 2024 года в Астане. Казахстан по итогам игр занял первое общекомандное место. Всего в копилке страны 112, из которых 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых. По мнению президента Казахстана, игры кочевников наглядно продемонстрировали миру богатую кочевую цивилизацию Великой степи.
КУРС ТЕНГЕ К ДОЛЛАРУ РУХНУЛ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА
Третьего декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
Шестого декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ РАЗБИЛСЯ БЛИЗ АКТАУ
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
Как сообщили в МЧС, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа - граждане Азербайджана. В результате происшествия были госпитализированы 29 человек, включая 3 детей, 38 человек погибли. По информации на 26 декабря, из 38 погибших опознаны 10 человек.
Для расследования причин несчастного случая создана правительственная комиссия. В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор. Кроме того, по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, а на месте крушения воздушного судна ввели режим ЧС местного масштаба.
26.12.2024, 13:09 373946
Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Наибольшая доля услуг в секторе азартных игр и заключения пари приходится на иностранных букмекеров, сообщает Ranking.kz.
Второй год подряд наибольшая доля услуг в секторе азартных игр и заключения пари приходится на иностранных букмекеров: 60,8% от всего объема, или 214,9 млрд тенге. Годом ранее на них приходилось 186,8 млрд тенге, при этом их доля составляла почти две трети от всего объема услуг в секторе", - пишет агентство.
По его данным, еще в 2019 году доля иностранных предприятий в общем объеме оказанных услуг по организации азартных игр и пари за январь-сентябрь составляла лишь 24,5%, а в 2020-м - 42,8%. Следует отметить 2021 год, когда во время пандемии доля иностранных предприятий достигла 67,9%, однако уже в следующем году сократилась до 35,7%.
Лудомания становится для Казахстана настолько серьезной проблемой, что был создан отдельный орган по контролю над отраслью - Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей. А в марте текущего года был внедрен проект для самоограничения участия в азартных играх. На 4 декабря от участия в азартных играх уже ограничили сами себя почти 174 тыс. человек. Подавляющая часть заявок была подана через мобильное приложение eGov mobile, а наибольшую долю граждан, использовавших самоограничение, составили казахстанцы в возрасте от 31 до 35 лет. Запрет для себя на азартные игры можно установить на 10 лет", - пишет источник.
В этом году объем оказанных услуг по организации азартных игр и пари в Казахстане с учетом ненаблюдаемого сектора экономики за январь-сентябрь составил 353,6 млрд тенге - на 24% больше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года (ИФО - 110,7%). Годом ранее объем услуг в секторе сократился сразу на 37,5% (ИФО - 53,9%).
При этом весь объем (100%) услуг в секторе был оказан букмекерами, казино и прочими организаторами азартных игр и пари исключительно населению, то есть физическим лицам.
В агентстве также отметили тревожный факт: деятельность по организации азартных игр и пари - абсолютный лидер среди всех секторов услуг, оказываемых населению. Для сравнения: годом ранее наибольший объем услуг, оказанных населению, приходился на деятельность в области спорта, отдыха и досуга.
Ранее сфера азарта уступала по объему услуг секторам операций с недвижимым имуществом и деятельности по обслуживанию и благоустройству домов и территорий.
Напомним, президент РК назвал лудоманию одним из пяти социальных зол Казахстана, наряду с наркоторговлей, семейно-бытовым насилием, вандализмом и расточительством.
26.12.2024, 12:24 375756
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге
Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в период с ноября по январь количество жалоб на мошенничество в интернете увеличивается на 30-40%.
С приближением праздников на онлайн-платформах заметно возрастает активность: пользователи ищут подарки, публикуют разные объявления, арендуют жилье для отдыха и совершают множество других сделок. Однако сезонный рост активности также привлекает мошенников, которые используют это время для осуществления различных мошеннических схем. Особенно в последние годы в Казахстане наблюдается рост мошенничества в онлайн-среде, что подчеркивает важность информирования пользователей о рисках и способах защиты", - говорится в релизе.
Только в этом году зарегистрировано более 17 тысяч случаев интернет-мошенничества. Это на 13,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Активно используются схемы, связанные с поддельными объявлениями о продаже товаров и услуг, фальшивыми сайтами и лжепродавцами", - пишет источник.
Наиболее распространенные схемы обмана:
Поддельные объявления о продаже товаров
Мошенники размещают фальшивые объявления о продаже популярных товаров по заниженной цене, чтобы привлечь внимание покупателей. После перевода денег товар не поступает, а контакт с продавцом обрывается. В Казахстане случаи подобных мошенничеств составляют более 40% всех зарегистрированных интернет-мошенничеств.
Фальшивые платежные системы
Злоумышленники создают фальшивые страницы с оплатой через банковские карты или электронные кошельки, где пользователи вводят свои данные. В результате их банковские счета становятся объектом для кражи средств.
Лжепродавцы
Мошенники представляются продавцами товаров или услуг, но после получения предоплаты исчезают. Особо часто эти схемы встречаются в объявлениях о аренде жилья или продаже автомобилей.
В Генпрокуратуре РК подчеркнули, что в преддверии праздничного сезона особенно важно проявлять осмотрительность.
Мы рекомендуем гражданам быть внимательными, не передавать личные данные третьим лицам и при малейших подозрениях обращаться за помощью к правоохранительным органам. Только совместными усилиями можно минимизировать риски и обезопасить себя от действий мошенников", - отметили в ведоммстве.
26.12.2024, 11:08 365811
Суд вынес еще один приговор по делу школьницы из Кызылорды
Фото: Pexels
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Кызылорда. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суде № 2 города Кызылорды на закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении А. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией (статья 309 УК РК), сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала ее к занятию проституцией.
Сторона защиты просила оправдать подсудимую за отсутствием состава преступления.
Суд постановил признать подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы. Исковое заявление о взыскании морального вреда в размере 5 млн тенге удовлетворено частично.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области в закрытом судебном заседании было рассмотрено уголовное дело в отношении одного из фигурантов по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию, а также хищения чужого имущества. Подсудимый, шантажируя несовершеннолетнюю девушку, принудил ее заниматься проституцией. Еще одна сводница, заставлявшая заниматься девушку проституцией, получила 4,6 года лишения свободы.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. По данному делу проходит 13 фигурантов.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?