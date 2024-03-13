Эвтаназия единственный выход? - глава Минэкологии прокомментировал меры по убийству бродячих животных
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почему Казахстан становится страной живодеров на международной арене, спросили журналисты министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлана Нысанбаева.
Сегодня проблема бродячих собак коснулась других людей, когда взрослые и дети реально были покусаны. Пока отдельно взятого гражданина не коснется эта тема, конечно, мы будем говорить о том, гуманно это или нет", - сказал глава Минэкологии.
Напомним, 14 февраля 2024 года депутаты мажилиса приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, одна из норм которого предусматривает эвтаназию бродячих животных.
Когда люди оголтело просто говорят о гуманизме, вы поймите, сегодня многие боятся за своих детей. В некоторых населенных пунктах есть районы большого сосредоточения бродячих собак", - прокомментировал Нысанбаев.
По словам министра, в Европе активно практикуется эвтаназия бродячих животных, поэтому это не новшество в мире.
Проблему надо решать. Конечно, путем их устройства в приемные пункты, конечно, в первую очередь, путем устройства в добрые руки. Но, извините, если эта система сегодня не работает, скажем, отлов, стерилизация, вакцинация. Как быть нашим родителям и детям, которые от этого страдают. Здесь должна быть какая-то середина. Мы должны очень постараться, законодательно это заложено - устроить их (в приюты. - Прим. ред.), но, если есть агрессивные собаки..." - добавил он.
Ранее Нысанбаев уже комментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект. Тогда он заявил, что введение эвтаназии не повлияет на имидж страны.
Между тем зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте.
Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить.
В общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
Напомним, в начале марта в Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак. Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.